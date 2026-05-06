Gimena Accardi habló como nunca del milagro que vivió en Miami y cómo se salvó de la muerte por segundos

Con humor e ironizando con cómo el programa habló de su mediática separación con Nicolás Vázquez, así llegó Gimena Accardi este martes a Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini en eltrece y que en Uruguay se emite por Canal 4. A punto de cumplir 41 años, la actriz repasó su presente, deslizó algunos comentarios sobre su romance con Seven Kayne y también se refirió al sacudón que vivió el año pasado. Pero el momento más dramático llegó cuando contó el día en que vivió "un milagro".

Cuando Pergolini quiso indagar en su ruptura con Nico Vázquez y en cómo el tratamiento mediático había sido "mucho", Accardi reveló la medida tajante que tomó para atravesar la tormenta: "Yo apagué todo, sinceramente. Pasó el tiempo, pasó ya casi un año y podemos divertirnos porque considero que el humor te salva de esas situaciones muchas veces, pero en ese momento particularmente apagué la tele, cerré todas las redes sociales y me refugié en mi casa con mis amigas".

De cualquier modo, reconoció que fue un momento "horrible", pero hizo énfasis en que no vio "nada" de lo que se dijo en la prensa: "Preferí no verlo por mi salud mental, porque sabía que si lo veía me iba a arruinar, y en ese sentido soy una persona con mucho análisis y conozco mis límites, mis debilidades, y sé lo que me duele".

Pero Accardi también habló sobre TILF, la serie vertical erótica que desarrolló, dirigió y protagonizó, fue un fenómeno en redes —aunque ella aseguró que no ganó dinero al hacerla y que fue todo inversión— y para la que ya está preparando una segunda temporada. Allí, la actriz se vinculó con el músico Seven Kayne y, tras meses de rumores, acaban de blanquear su romance.

Con eso tuvo que ver, implícitamente, la pregunta más picante que le lanzó Pergolini cuando estaban charlando sobre TILF. El comentario apareció justo cuando Accardi dijo que no había visto "un peso" por hacer la serie, y añadió: "Pero la pasé bien, valió la pena". "Sí, además te quedaste con un souvenir", le dijo Pergolini en una clara alusión a su flamante conquista. "¿Lo decís por el chupetín?", respondió ella, rápida, bromeando con el dulce que juega un rol clave en la ficción que construyó.

Más adelante, el conductor quiso saber si en la segunda temporada iba a estar Seven Kayne, quien interpreta a un alumno universitario que tiene un tórrido romance prohibido con su docente (Accardi). Ante la respuesta positiva, él fue irónico: "Creo que deberías conseguirte a otro".

Gimena Accardi en "Otro día perdido". Foto: Captura de YouTube

Pero poco después, la entrevista iba a cambiar de tono para abordar un asunto muy particular: el día que Accardi y Nico Vázquez se salvaron del colapso del Champlain Towers Studio Condo en Miami, una tragedia que terminó con 98 muertos.

El día que Gimena Accardi vivió "un milagro"

En otro momento de la entrevista, Gimena Accardi se animó a hablar como nunca lo había hecho del día que con Nico Vázquez se salvaron de una tragedun colapso del que se salvaron por apenas segundos y que ocurrió el 24 de junio de 2021.

"Nunca hablamos de ese tema en las notas porque en su momento nos parecía fuerte", dijo. Luego contó que la mañana de la catástrofe había hablado con su entonces pareja, Nico Vázquez, y le había dicho que no creía en los milagros: "Yo pido, pido, pido, pero Dios no me los concede. Veo que a un montón de gente le ocurren los milagros (…) Ese día particularmente le dije esto. Y esa misma noche nos sucede este milagro".

Accardi relató entonces que ellos estaban en el ascensor en la recepción del edificio cuando sintieron el primer estruendo de una columna que colapsó, y lograron bajar a tiempo para poder correr. También recordó que en la torre que cayó no hubo sobrevivientes. "Fue mi primer milagro. Lo primero que pudimos ver fue que nos habíamos salvado y que había sido un milagro", dijo —luego aclaró que no hicieron un juicio para demandar un resarcimiento económico— y conmovió a todos los presentes en el estudio, al punto de que Pergolini y Soy Rada quedaron sin palabras y descomprimieron la situación haciendo magia.