La sorpresiva escapada romántica de Gimena Accardi y Seven Kayne: el íntimo video que confirma el romance

Después de meses de especulaciones, Gimena Accardi decidió dar un paso al frente y confirmar su relación con Seven Kayne. Lo hizo de una manera sutil pero contundente: compartió un video e imágenes de una escapada romántica a la costa argentina. La actriz, que se separó de Nicolás Vázquez en julio de 2025 tras varios años de relación, era vinculada al músico desde hacía tiempo. Sin embargo, hasta el fin de semana pasado evitaba confirmar el romance públicamente.

“Estoy soltera (…) y para llegar a ‘esa’ instancia con una persona me tiene que gustar mucho y, para eso… ¡Me pongo de novia!”, había declarado semanas atrás en el ciclo Las chicas de la culpa, donde mantenía una postura ambigua frente a las versiones.

El punto de quiebre llegó con una serie de publicaciones en redes donde Accardi mostró distintos momentos de un viaje cargado de intimidad. En las imágenes se pudo ver desde el trayecto en auto hasta escenas en plena naturaleza, cabalgatas, vistas al mar y momentos dentro de una cabaña rodeada de paisajes de ensueño.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la silueta de ambos caminando de la mano por la playa, una postal que muchos interpretaron como la confirmación definitiva del vínculo, aunque se desconocen los términos de formalidad y exclusividad. Si bien la actriz no hizo una mención explícita al romance, el mensaje que acompañó el post fue elocuente: “Entre el Atlántico y un lago encontré un nuevo paraíso donde todo fue paz. Qué hermosura”.

En los videos también se lo ve a Seven Kayne en situaciones cotidianas y relajadas, como con la guitarra, en pleno proceso de composición o mientras disfruta del entorno y comparte momentos de complicidad con la actriz. Incluso hay escenas en las que él se lanza a la pileta de la casa que alquilaron y ambos bailan música electrónica, en un clima distendido.

El vínculo entre ambos habría comenzado durante las grabaciones de TILF, la serie erótica para redes sociales donde coincidieron laboralmente. Con el correr de los meses, las apariciones públicas y las coincidencias en eventos comenzaron a alimentar las versiones de romance, que ahora quedaron confirmadas. Para el entorno de la actriz, la relación ya era un hecho desde hacía tiempo. Sin embargo, Gimena eligió manejarlo con bajo perfil hasta sentirse cómoda para darlo a conocer.

Tras la publicación, la repercusión no tardó en llegar. Seguidores y fanáticos celebraron esta nueva etapa en la vida de Accardi y destacaron la conexión entre ambos con mensajes de apoyo y buenos deseos: “Cambiaste un fitito por un Rolls Royce, amor. Merecido, reina”, “De la ficción a la realidad”, “Si Gime es feliz, todas somos felices” y “Amo esta Gime, de verdad se te ve radiante ahora”.

Gimena Accardi y Seven Kayne en la serie web "TILF". Foto: Difusión

La Nación / GDA