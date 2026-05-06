El conmovedor video de Thelma Fardin luego de que se ratificara la condena a Juan Darthés: "Volvimos a ganar"

Con un video en el que reflexiona sobre todo lo vivido durante los últimos ocho años, Thelma Fardin anunció que la Justicia de Brasil reafirmó la condena a seis años de prisión a Juan Darthés por abuso sexual. El emotivo posteo recorre una pelea que se extendió durante casi una década contra el actor, que se había radicado en Río de Janeiro, y llega luego de que un tribunal rechazara los dos últimos recursos presentados por su defensa.

Durante la grabación, Fardin recuerda los primeros momentos después de denunciar que el actor la abusó durante el rodaje de Patito Feo en 2009, donde fue fuertemente juzgada por el ojo público y las redes sociales. “Miro para atrás y pienso que es lo único que podía hacer. Sabía que me iban a poner en el lugar de mentirosa. Más allá de las consecuencias, de lo agotador, no podía hacer otra cosa”, señaló.

Tras este momento, el video muestra recortes sobre Calu Rivero, Ana Coacci y Natalia Juncos que rememoran las denuncias públicas que realizaron contra Darthés. Fardin les agradeció en el texto de su publicación por “la valentía”.

Rivero fue la primera actriz en denunciar al actor por acoso durante la filmación de la serie Dulce Amor, que protagonizaban juntos, y que poco después ella abandonó sin dar explicaciones públicas. Años después, pudo denunciar públicamente que fue acosada, lo que le mereció una demanda de Darthés por daños y perjuicios. Rivero ganó el juicio en 2024.

Un año después de la confesión de Rivero, Coacci denunció al actor por abuso sexual durante la tira Gasoleros en 1999. En una carta publicada en Facebook señaló que se animó a romper el silencio impulsada por testimonios de individuos que defendían a Darthés. En ese posteo, apoyó públicamente a Rivero. El actor le inició una causa por injurias, de la cual ella fue sobreseída en 2021.

Fardin también mencionó a Natalia Juncos, actriz que se sumó como testimonio en su causa tras denunciar que sufrió situaciones similares con el ahora condenado.

Luego, recordó la conferencia de prensa que brindó junto a Actrices Argentinas, donde sus integrantes se sentaron junto a ella hacer pública su denuncia contra Darthés. Fardin recuerda lo que pensó en ese momento. “Yo tengo que hacer algo, no puedo saber lo que sé y quedarme callada. Mis compañeras de Actrices organizaban la conferencia de prensa y Dolores Fonzi dijo que teníamos que ser muchas, que no podía ser yo sola”, relató.

Además, habló sobre el video que publicó en 2018 para detallar cómo fue el abuso que sufrió. En ese entonces recibió muchas críticas en redes sociales, que cuestionaban la necesidad de hacer una grabación. “Se me critica mucho por el video y, sin embargo, con el diario del lunes, yo digo: fue perfecto todo lo que sucedió, porque conseguimos que una gran cantidad de personas se atreviera a hablar”, expresó.

El video resalta el aumento en la cantidad de denuncias que hubo por abuso sexual en el país luego de que la actriz hiciera pública la suya. “Los ataques son conmigo, pero están atacando a todas. Yo soy la mentirosa para que todas seamos mentirosas. [Quieren] Que yo me calle para que todas nos callemos. Que yo pierda para que todas perdamos. Bueno, no vamos a perder”, remarcó.

Argentine actress Thelma Fardin (C) holds a sign reading "All with Thelma, enough of patriarchal justice", during a protest outside the Brazilian consulate in Buenos Aires on February 10, 2022, after the trial against Brazilian-born Argentine actor Juan Darthes, accused of raping her in 2009 in Nicaragua when she was a minor, was annulled in Sao Paulo, where he currently lives and where it was being handled. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) JUAN MABROMATA/AFP fotos

Después, repasó el inicio del juicio en la Justicia de Brasil, y las distintas instancias victoriosas que tuvo en los últimos tres años: “Nosotros ganamos muchas veces en el 2024, 2025 y 2026″.

Para el final compartió una grabación de ella misma tras enterarse de la confirmación de la pena sobre Darthés que se anunció este martes. “Esta vez, que le rechazaron los dos últimos recursos en las cámaras más altas de Brasil en este juicio eterno que duró ocho años, estoy sola en mi casa y no sé qué hacer. Le mando mensajes a la gente que quiero y lo que me sale es agradecerles”, señaló.

Y concluyó, emocionada: “Porque si yo gané, y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente de cerca. El que sabe que me sostuvo y el que no lo sabe, pero me sostuvo. Desde lo más profundo de mi corazón, a todo el mundo, gracias a todos por estar ahí”.

La decisión, adoptada por mayoría en la Sección Cuarta del Tribunal Regional Federal de la Tercera Región (TRF-3), confirma el fallo dictado en junio de 2024 por la Quinta Sala, que había condenado al actor a cumplir la pena en régimen semiabierto, lo que le permite salir durante el día y regresar a dormir en prisión.

La Nación/GDA