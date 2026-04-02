Juan Darthés inició una nueva vida tras la condena por abuso: apostó a la fe y es pastor evangélico en Brasil

A casi dos años de haber sido condenado por la Justicia de Brasil en la causa por abuso sexual agravado contra Thelma Fardin, Juan Darthés habría dado un vuelco radical a su presente. Según trascendió, el actor se habría convertido en pastor evangélico, refugiándose en la fe dentro de una comunidad religiosa en Río de Janeiro.

La información fue revelada por el periodista Gustavo Méndez en su programa de streaming La posta del espectáculo (TV Pública). “Les voy a contar una bomba que tiene todos los ribetes habidos y por haber. Ayer a la noche se dio un encuentro inesperado: reapareció Juan Darthés”, anunció al inicio de su primicia.

Según el relato, el episodio ocurrió en Barra de Tijuca, un exclusivo barrio de la ciudad brasileña. Darthés fue visto en el restaurante de su hermano, llamado “La Patata”, donde se produjo un encuentro con Agostina Páez, la argentina acusada de racismo en Brasil.

La abogada e influencer argentina Agostina Páez se habría encontrado a Darthés en Brasil. Foto: Nicolás Suárez/La Nación (GDA).

“Ella estaba comiendo con sus padres y, de repente, se aparece una persona y se presenta como el dueño del lugar y le comenta que es hermano de Juan Darthés”, relató Méndez. Cabe recordar que el actor se instaló en Brasil en 2018, tras la denuncia de violación de Fardin, para aprovechar su nacionalidad brasileña y evitar así la extradición.

El momento más llamativo ocurrió cuando el actor se acercó a la mesa de los comensales. “Lo que me cuentan es que Agostina estaba comiendo, después de que se presenta el hermano de Juan Darthés, y Juan Darthés se aparece para saludarla. Juan Darthés le dijo lo siguiente: ‘Estoy orando por vos’”, detalló el periodista.

“¿Y por qué está orando Juan Darthés? Porque se convirtió en pastor evangélico. Está pastoreando en una iglesia evangélica de Río de Janeiro”, añadió.

La noticia de su transformación comenzó a cobrar fuerza en diciembre de 2025. En Infama (América TV), difundieron una imagen que no pasó desapercibida y que tuvo como protagonista al artista a siete años de la denuncia inicial. “Surgieron unas imágenes de Juan Darthés después de siete años de la denuncia de Thelma Fardin”, expresó el periodista Oliver Quiroz junto a una fotografía que dio prueba de aquello.

En la imagen que difundieron se lo pudo ver a Darthés acompañado por su esposa, María del Carmen Leone, ambos con túnicas similares a las de una ceremonia de egreso. Sobre esto, el cronista aportó: “Estuvo estudiando allá junto a su mujer en Brasil y se recibió”.

“Muy poco se sabe de él, de lo que está haciendo, cómo es su vida allá”, comentó el periodista. Ante la consulta de Karina Iavícoli sobre la naturaleza de dichos estudios, el periodista aclaró: “No, hizo un curso terciario, pero no se sabe bien, no especificaron. No quisieron tampoco dar información de qué se había recibido”.

Sin embargo, el dato más revelador surgió al final, cuando comentaron que esos estudios estaban vinculados con lo espiritual. “Se volcó a lo religioso. Estaba yendo a una iglesia, se fue mucho para el lado del evangelio”, completó Quiroz en ese entonces.

La Nación GDA