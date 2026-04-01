“Se siente increíble volver”: abogada llegó a Argentina después de dos meses detenida en Brasil por racismo

La abogada e influencer Agostina Páez llegó a Argentina, tras un vuelo desde Río de Janeiro que aterrizó en el aeroparque Jorge Newbery a las 19.20. “Viví mi regreso con mucha ansiedad, pero se siente increíble volver. No veía la hora de llegar. Ahora estoy tranquila, ya que estamos aquí en Buenos Aires”, expresó la joven en sus primeras palabras al regresar al país tras dos meses detenida en Brasil acusada por injuria racial.

Viajó acompañada por la abogada brasileña Carla Junqueira, que la secundó durante el contacto con la prensa en la terminal aérea. “Me arrepiento de haber reaccionado mal. A pesar del contexto y de todo, me arrepiento de haber reaccionado de esa manera”, agregó Páez.

El ambiente era muy calmo poco antes en el sector de llegadas internacionales del aeroparque. Aparte de los periodistas convocados por la influencer de 29 años cuyo caso tuvo en vilo a los medios, no había casi pasajeros. Al llegar, algunos se sorprendieron por el dispositivo.

"El haber tenido una situación fea no significa que la gente de allá sea mala"



Agostina, la abogada que estuvo detenida por presuntos gestos racistas en Brasil, volvió a Argentina, dijo que "era lo que mas quería" y afirmó: "Los argentinos tenemos invisibilizado el racismo". pic.twitter.com/DJQHLqlPOw — Corta (@somoscorta) April 1, 2026

“Quiero llegar a mi provincia, Santiago del Estero, reunirme con mi familia, con mis amigas, y nada más”, expresó la joven durante el intercambio con la prensa.

La abogada e influencer argentina Agostina Páez retornó a Buenos Aires, tras dos meses detenida en Brasil por actos racistas. Foto: Nicolás Suárez/La Nación (GDA).

Odisea brasileña

La odisea de Páez comenzó el 14 de enero, a la salida de un bar en Ipanema. La joven fue grabada mientras realizaba gestos racistas que imitaban los movimientos de un mono, dirigidos a empleados del establecimiento. El incidente escaló rápidamente a una causa penal bajo las estrictas leyes de injuria racial en Brasil.

El altercado dio origen a la causa que, originalmente, contemplaba una pena potencial de hasta 15 años de prisión. Sin embargo, el lunes último obtuvo un habeas corpus en la octava Cámara de Río de Janeiro. Allí, el camarista Luciano Barreto Silva concedió el recurso y cuestionó la actuación del juez de primera instancia, que retuvo a la joven dos meses en Brasil, en lo que representó un fuerte espaldarazo a la estrategia de la defensa de Páez.

Esta decisión no solo permitió retirar la tobillera electrónica y recuperar su pasaporte, sino que también la autorizó expresamente a regresar a su país de origen. Sin embargo, para que se hiciera efectivo el levantamiento de las medidas cautelares, se exigía el pago de cerca de 20.000 dólares y la declaración de un domicilio actualizado en Argentina.

Abogada e influencer argentina Agostina Páez fue imputada por racismo en Río de Janeiro. Foto captura de video.

Tras el pago de la fianza, el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte, de la 37ª Vara Criminal de la Capital, firmó el martes la orden para la retirada de la pulsera electrónica.

En su fallo, Barreto Silva emitió duras críticas a la rigidez de la 37ª Vara por mantener las medidas cautelares vigentes a pesar del estado avanzado de la causa. El magistrado cuestionó la necesidad de prolongar el monitoreo electrónico, lo que fue interpretado como un revés jurídico para el tribunal inferior y una validación de los reclamos de la defensa. Esta decisión de instancia superior fue la que obligó al juez Duarte a ejecutar la liberación, supeditada al pago de la fianza y a la declaración de un domicilio legal, donde Páez aguardará la sentencia del proceso que enfrenta por injuria racial.

La joven se quedará en Buenos Aires hasta mañana por la mañana, cuando tomará otro vuelo de regreso a su casa en Santiago del Estero.

Por Sarah Mota, La Nación/GDA