Abogada argentina detenida en Brasil por acusación de racismo obtuvo habeas corpus y podrá volver a su país

La Justicia de Río de Janeiro concedió este lunes un habeas corpus en favor de la abogada argentina Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil. La medida, a la que tuvo acceso el medio argentino La Nación, no solo le permite retirarse la tobillera electrónica y recuperar su pasaporte, sino que la autoriza expresamente a regresar a su país de origen. Sin embargo, para que se haga efectivo el levantamiento de las medidas cautelares, se exige el pago de una garantía de 20.000 dólares.

El fallo, firmado por el desembargador Luciano Silva Barreto, de la Octava Cámara Criminal del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, revierte la postura del juez de primera instancia, el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte, que había intentado mantener a la abogada santiagueña bajo vigilancia estricta en territorio brasileño.

Abogada e influencer argentina Agostina Páez fue imputada por racismo en Río de Janeiro. Foto captura de video.

Para el magistrado, la permanencia forzosa de Páez en Brasil, una vez finalizada la etapa de recolección de pruebas, carecía de fundamento procesal y se transformaba en un “constrangimento ilegal flagrante”. Este concepto describe una coacción o restricción a la libertad que pierde sustento jurídico al no haber más pruebas que recolectar, transformándose así en una pena anticipada prohibida por la ley.

"Su permanencia en Brasil (...) se convirtió en un fin en sí misma, desprovista de cualquier utilidad procesal", destacó el magistrado en la decisión.

"Cada día que permanece en Brasil contra su voluntad (...) representa una violación continua y progresiva de su derecho de ir y venir", justificó, en un fallo con duras críticas al juez de primera instancia.

Abogada e influencer argentina Agostina Páez fue imputada por racismo en Río de Janeiro. Foto redes sociales.

Se espera que la abogada vuelva a la Argentina esta semana

"Logramos el habeas corpus. Estamos conformes con la decisión", dijo al medio argentino La Nación Carla Junqueira, la abogada brasieleña de Paéz. "Esta semana terminaremos los trámites para que Agostina vuelva a la Argentina", agregó la letrada.

Más allá del permiso para volver a la Argentina, la decisión marca otro éxito de la estrategia legal de la defensa de Páez. Las pretensiones iniciales de la justicia carioca para permitir que la abogada influencer esperara la sentencia en su casa rondaban los 150.000 dólares, pero la Cámara concedió una reducción drástica que dejó la cifra en los aproximadamente 20.000 dólares estipulados en el fallo.

Este monto servirá como garantía para el pago de una eventual pena de multa y la reparación de daños a las víctimas, un requisito que incluso contó con el visto bueno del Ministerio Público para destrabar el regreso de Páez.

El altercado que originó la causa ocurrió el 14 de enero, a la salida de un bar en Ipanema, cuando la joven fue grabada mientras realizaba gestos racistas que imitaban los movimientos de un mono dirigidos a los empleados del establecimiento.

La Nación/GDA