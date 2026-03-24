Abogada argentina acusada de racismo en Río de Janeiro teme por su vida: "Hicieron una campaña con mi cara"

A horas de inicio del juicio en el que se enfrenta a una posible condena por tres acusaciones raciales en su contra, la abogada argentina Agostina Páez, detenida meses en Río de Janeiro por realizar gestos racistas, habló con la prensa y relató como transcurren sus días con tobillera electrónica en la ciudad brasileña.

“Hicieron una campaña con mi cara ,soy una persona reconocible acá en Brasil. Tengo mucho miedo por mi integridad física“, dijo Paez en diálogo con La Nación Más.

Ante la posibilidad de recibir la condena máxima que pide la Justicia brasileña -15 años- manifestó: ”Yo me mato, no va a pasar. A mi me condenan y yo me mato o me matan ahí dentro. Imaginate ir a una cárcel en un país que me odian y en una cárcel como son acá en Río".

🔹Agostina Páez: "Pedí perdón porque sé que ofendí a muchas personas"



La argentina denunciada por racismo en Brasil habló con LN+, a horas del comienzo del juicio.



📌Con @pablitocorso , desde Río de Janeiro pic.twitter.com/fTsvMN2Y7q — La Nación Más (@lanacionmas) March 24, 2026

La argentina se encuentra detenida con prisión domiciliaria por tres hechos de injuria racial, delito que se prevé con la pena máxima de 15 años y no es excarcelable.

"Sé que obviamente la fiscalía va a pedir lo máximo, pero tienen que demostrar los demás hechos y es imposible demostrar cosas que nunca sucedieron. Hay dos personas que me acusan de señalarlos y hacerles gestos y cuando piden las cámaras se nota que nunca sucedió”, manifestó en diálogo con el citado medio.

Abogada e influencer argentina Agostina Páez fue imputada por racismo en Río de Janeiro. Foto redes sociales.

“El objetivo principal es volver a la Argentina, porque acá no puedo caminar tranquila porque me amenazan constantemente, es mi miedo y mi seguridad. Estoy recibiendo muchos mensajes de amenazas“, relató Páez, al tiempo que se mostró arrepentida por el hecho: ”Hablé con mucha gente y ofendí a mucha gente. Era mi necesidad salir a pedir perdón. Estos dos meses fueron un calvario: vivir con paranoia, no poder salir, salir tapada, al estar tanto tiempo encerrada…“.

El gesto racista

El caso se originó el 14 de enero, cuando fue filmada realizando gestos racistas contra empleados de un bar en Ipanema.

Páez se encontraba con dos amigas en el establecimiento cuando, tras una discusión por el monto de la cuenta, insultó de manera ofensiva a un empleado con expresiones vinculadas a su color de piel. “Según la denuncia penal, la imputada llamó ‘negro’ a un empleado con la intención de discriminarlo y menospreciarlo”, señaló el Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ).

El organismo agregó que, pese a haber sido advertida, la acusada luego se dirigió a la cajera del bar, a quien habría llamado “mono” y contra quien realizó gestos que simulaban a ese animal.

Abogada e influencer argentina Agostina Páez fue imputada por racismo en Río de Janeiro. Foto captura de video.

De acuerdo a la versión de la imputada, la discusión con los mozos se dio por una cuenta mal cobrada. Allí había ido con un grupo de amigas con la que estaba de vacaciones en las playas de Río de Janeiro.

“Con mis amigas, cuando volvíamos, la discusión era ‘mirá si nos perseguían, si nos seguían al departamento’. Ahí me doy cuenta de la gravedad del racismo para las leyes y la cultura de acá, de Brasil”, explicó.

“Hay una discusión sobre la cuenta, con mis amigas mostrábamos los comprobantes, decíamos que no era por eso, una de mis amigas me dice ‘grabá’… Nos querían cobrar cosas que no habíamos consumido. No entendíamos y a la salida quedamos retenidas. Ahí comienza una discusión, se nos burlan y empieza un enojo por parte de ellos“, explicó Páez sobre el momento que quedó capturado en video.

Y sumó: “Finalmente pagamos, nos dejan bajar, nos estamos por ir y ahí escuchamos un grito, el chico se toca los genitales, mi amiga le hace un gesto de basta y yo reacciono cuando hago el gesto obsceno. Yo reacciono de la peor forma y estoy muy arrepentida. Ninguna tomó dimensión".

La Nación/GDA