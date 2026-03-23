Comienza en Brasil el juicio a abogada argentina acusada de racismo: podría recibir hasta 15 años de prisión

A un día del inicio del juicio contra Agostina Páez en Brasil, su padre, Mariano Páez, habló en LN+ y expuso el momento que atraviesa la joven abogada e influencer detenida en Río de Janeiro por realizar gestos racistas. En ese contexto, cuestionó con dureza el pedido de pena y brindó detalles de su estado de salud y su rutina actual.

“Creo que el pedido de 15 años es una locura, no es un crimen”, afirmó, y aseguró que decidió viajar de urgencia para acompañarla en la audiencia clave que se realizará el martes en Brasil.

Páez contó que tomó la decisión de viajar de manera imprevista. “Anoche decidí viajar. Estoy yendo a Buenos Aires y luego a Río”, explicó. Según relató, el objetivo es estar presente en este momento crítico del proceso judicial.

El hombre señaló que no tenía previsto trasladarse, pero que la situación lo llevó a decidir: “Es para acompañarla en este momento tan difícil, que espero salga todo bien”.

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Mariano Páez, hija de Agostina, contó la dramática situación que atraviesa la familia.



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Abogada e influencer argentina Agostina Páez fue imputada por racismo en Río de Janeiro. Foto captura de video.

El estado de Agostina

El padre describió un cuadro delicado en la salud emocional de la joven. “Ella está con depresión, está con psicólogos y psiquiatras”, sostuvo.

Además, detalló que el impacto del proceso judicial derivó en un fuerte deterioro anímico: “Tiene pánico, ni a mí me contesta el celular por dos o tres días porque no se levanta de la cama”. En esa línea, agregó que atraviesa “una depresión profunda”.

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Está retenida en Río con tobillera electrónica por presuntos gestos racistas en Ipanema y fue imputada por “injuria racial”.



🗣️ “No hay antecedentes de una condena así a un extranjero”, dijo su abogado. pic.twitter.com/HNpR2V5ThH — El Economista (@ElEconomista_) February 4, 2026

Durante la entrevista, Páez también cuestionó lo que consideró un trato excesivo: “Realmente el ensañamiento no sé a qué se debe”, afirmó. Según su versión, el conflicto previo incluyó situaciones tensas en el lugar donde ocurrió el hecho: “El mozo que aparece en el video se toca los genitales”, indicó, y agregó que su hija ya realizó un pedido de disculpas públicas.

El padre de la joven remarcó las dificultades económicas que enfrenta la familia para sostener el proceso en Brasil. “Son insoportables los gastos”, señaló, y advirtió: “No sé hasta cuándo voy a llegar con el dinero”.

En ese sentido, aseguró que no recibió asistencia estatal: “No tengo apoyo del Gobierno ni de Santiago del Estero, nadie se comunicó”. También indicó que mantuvo contacto con Cancillería, desde donde le informaron que están al tanto del caso, pero que no pueden intervenir.

El juicio en Brasil

La audiencia está prevista para el martes 24 de marzo en los tribunales de Río de Janeiro y marcará el inicio formal del proceso contra la abogada santiagueña de 29 años.

Páez permanece desde hace dos meses en Brasil con la prohibición de salir del país y bajo monitoreo con tobillera electrónica. El caso se originó el 14 de enero, cuando fue filmada realizando gestos racistas contra empleados de un bar en Ipanema.

En los últimos días, y tras un cambio en su defensa, la joven pidió disculpas públicamente: “He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias de eso”, expresó.

La estrategia actual busca que pueda afrontar el proceso desde la Argentina, mientras el tribunal brasileño comienza a definir su situación penal en una causa que generó fuerte repercusión.

Abogada e influencer argentina Agostina Páez fue imputada por racismo en Río de Janeiro. Foto redes sociales.

La Nación/GDA