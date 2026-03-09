"Me sexualizaron y se burlaron de mí”: el descargo de la abogada argentina detenida en Brasil por racismo

La abogada e influencer argentina Agostina Páez, quien permanece detenida en Brasil desde hace casi dos meses bajo la acusación de injuria racial, utilizó sus redes sociales para lanzar un crudo descargo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Desde su reclusión domiciliaria en Río de Janeiro, donde permanece sujeta a una tobillera electrónica, la joven de 29 años aseguró estar viviendo situaciones "profundamente violentas" y denunció "falta de imparcialidad" en el proceso judicial que enfrenta tras la viralización de un video en el que imitaba gestos de un mono frente a empleados de un bar en Ipanema.

Páez sostuvo que la opinión pública solo conoce "el 1% de la historia" y argumentó que su reacción, calificada por su entorno como "abrupta", fue la respuesta a una presunta estafa y agresiones previas por su condición de extranjera.

"Mi cara y mi nombre se mostraron una y otra vez por el mundo, mientras nunca se vio de la misma forma a quienes me trataron mal, me sexualizaron y se burlaron de mí", escribió la letrada santiagueña, quien además afirmó haber recibido amenazas de muerte y violación desde que el caso tomó estado público.

La Ley 14.532 y las penas por injuria racial en Brasil

La situación de la argentina se ha topado con un marco legal recientemente endurecido en territorio brasileño. Tras la sanción de la Ley 14.532 en 2023, bajo la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, la injuria racial fue equiparada al delito de racismo.

Esta modificación transformó una figura que anteriormente permitía la excarcelación mediante fianza en un delito imprescriptible e inalienable. Actualmente, las penas previstas para este tipo de conductas oscilan entre los 2 y los 5 años de reclusión, además de la aplicación de multas económicas.

A pesar de los intentos de su equipo legal, liderado por la abogada Carla Junqueira y el letrado Sebastián Robles, la influencer recibió un reciente revés por parte del Ministerio Público, que se manifestó formalmente en contra de que Páez pueda regresar a la Argentina para continuar el proceso desde allí.

La defensa aguarda ahora la resolución de un recurso de habeas corpus presentado semanas atrás, mientras advierten sobre el deterioro de la salud psíquica de la joven debido al encierro y al sentimiento de "persecución" que manifestó en su última publicación.

Por Leonel Rodríguez, La Nación/GDA