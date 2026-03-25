El tenso cruce al aire entre Eduardo Feinmann y la abogada acusada de racista: "Hiciste el gesto del monito"

La abogada argentina Agostina Páez, que había sido detenida en Río de Janeiro tras ser acusada de injuria racial, obtuvo un resultado favorable en la audiencia judicial de este martes: la Justicia brasileña determinó que no deberá cumplir prisión y quedó habilitada para regresar a la Argentina. Luego de conocerse la resolución, protagonizó un tenso cruce en vivo con el periodista Eduardo Feinmann.

El caso se originó el 14 de enero, luego de una discusión con mozos de un bar en Ipanema por una cuenta mal cobrada. Aunque en un primer momento la joven aseguró que se había retirado a los gritos, un gesto discriminatorio —imitando el movimiento de un mono— quedó registrado en un video que se viralizó y pasó a ser una prueba central para la Justicia brasileña.

-No hice gesto racista

-Y por qué pediste perdón?

-No fue un gesto racista, solo respondí a un gesto obsceno

-Pero diciéndole mono!

-Igual vos sos homofóbico y anti-villeros no me podés decir nada



JAJA PELEA DE INVÁLIDOS competencia en vivo a ver quién discrimina más pic.twitter.com/ArOP2TmxJa — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) March 24, 2026

Inicialmente, la causa contemplaba una posible pena de hasta 15 años de prisión. Sin embargo, durante la primera audiencia del juicio en los tribunales de Río de Janeiro, la fiscalía redujo la acusación de tres delitos a uno, lo que habilitó una eventual condena menor, con sanciones como servicios comunitarios y el pago de una compensación a la víctima. A la salida de esa audiencia, que se extendió por más de tres horas, Páez expresó su alivio: “En estos días me van a dejar volver a casa”. También afirmó: “Le dije al juez la verdad, en todo momento la verdad. Le pedí perdón a las víctimas”.

Luego de conocerse la decisión más reciente, Páez fue entrevistada en A24 y aprovechó el espacio para confrontar a Feinmann por sus críticas. Visiblemente molesta, comenzó diciendo: "No soy racista. Vos que me matás por Twitter, no soy racista". A continuación, reconoció errores en su reacción, aunque aclaró: "He respondido mal, he pedido perdón por reaccionar a gestos obscenos. Me ha sorprendido que vos me ataques de esta manera, siendo que vos te has metido con la comunicad LGBT y has dicho que la Argentina no quería villeros. Justo vos me vas a decir racista".

Por su parte, Feinmann respondió sin esquivar la acusación y sostuvo: "Si pediste perdón es porque fuiste racista. Sabés que te equivocaste, que en Brasil no le podés decir 'mono' a alguien ni hacer el gesto del monito". Frente a esto, Páez reiteró su postura: "Pido perdón por la gente que se ha sentido ofendida por la imagen que han instaurado de mí. No ha sido un acto racista, sino una respuesta a un gesto obsceno. Mi intención nunca ha sido discriminar".

Eduardo Feinmann Foto: La Nación

Antes de cambiar el eje de la entrevista, el periodista remarcó nuevamente su posición y concluyó: "Si no hubieras hecho un acto racista, no hubieras llegado al punto en el que estás".

Como resultado de la audiencia, la abogada deberá pagar una multa y realizar tareas comunitarias. Según sus defensores, podría regresar a su hogar en los próximos días, aunque todavía resta la firma del juez para formalizar la decisión.