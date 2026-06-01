Eunice Castro se sinceró sobre la maternidad, contó la verdad sobre Tinelli y por qué se distanció de Yoffe

Eunice Castro abrió su corazón como nunca en un íntimo mano a mano en La magia de volver a empezar (Premiere) y no esquivó ningún tema. Repasó desde sus inicios en la danza clásica hasta su extensa carrera como modelo, que la llevó a vivir en Europa y México y a protagonizar unas 70 tapas de revistas que aún conserva. "Me saqué las ganas de desfilar para todos los diseñadores de alta costura y todas las marcas", expresó.

También habló de los peligros de la fama, de cómo el éxito puede hacer perder la noción de la realidad, de su mediática separación de Jorge Rama, de su paso por el Bailando, de los rumores de romance con Marcelo Tinelli y de la maternidad que no pudo concretar.

Definió su experiencia en Bailando por un sueño como "divina" y de enorme aprendizaje. Además, le permitió volver a mostrarse como artista después de varios años alejada de la danza. Reconoció también que el programa le permitió acercarse al público y sentir el cariño de la gente en la calle.

"Yo nunca busqué la fama", aseguró. Y explicó que durante los momentos de mayor exposición suelen acercarse personas que aparentan amistad, pero en realidad buscan otra cosa. "Lo que están usando es el lugar que vos tenés para sacar rédito", afirmó.

La modelo recordó además uno de los momentos más difíciles de su vida pública: la separación de Jorge Rama. "La prensa era insoportable", confesó. Según contó, en aquel momento decidió seguir adelante trabajando y proteger a su familia del impacto mediático. "Nunca pude decir que realmente fue insoportable, que me perseguían", expresó.

Incluso reveló que durante tres años rechazó importantes propuestas laborales en Argentina porque sentía que ya estaba demasiado expuesta. "Luis Ventura me dijo: 'Vos te perdiste el tren'. Pero yo sentía que no debía hacerlo. Ya estaba en una bandeja para que todos hicieran lo que quisieran", recordó.

El momento más emotivo de la charla llegó cuando le preguntaron si le hubiera gustado ser madre. "Claro que me hubiera gustado ser mamá, pero no se me dio", confesó.

Eunice explicó que siempre imaginó la maternidad dentro de un proyecto familiar. Sin embargo, después de su separación de Rama no volvió a tener una relación estable ni a convivir con una pareja. "Yo quería la familia para tener un hijo. Después se me fueron los años", comentó.

¿Qué pasó entre Eunice y Marcelo Tinelli?

Eunice junto a Tinelli en la edición 2008 de Bailando por un Sueño.

La inevitable pregunta sobre Marcelo Tinelli tampoco faltó. Consultada sobre los históricos rumores de romance con el conductor argentino, fue contundente: "No estuve con Tinelli".

Sin embargo, reconoció que sí existió un acercamiento. "Hubo una propuesta, pero no se concretó", afirmó. Ante la insistencia de los conductores, aclaró que se trató de una conversación "muy linda, educada y de caballero", aunque evitó brindar más detalles.

También admitió que le parece un hombre atractivo, pero aseguró que nunca se enamoró de él. "Es un conductor número uno. Estar al lado de él en el estudio fue maravilloso. Siempre digo que me trató de igual a igual", sostuvo.

¿Eunice Castro se peleó con Natalie Yoffe?

Más adelante, también se refirió a su vínculo con Natalie Yoffe. Negó haberse distanciado de la panelista, aunque reveló que dejó de seguirla en redes sociales.

Según explicó, el origen del conflicto estaría vinculado a una fanática argentina que administraba un club de fans suyo y que terminó generando problemas con varias personas de su entorno a partir de una cuenta de Instagram.

"Ella buscaba más atención de mi parte y yo no podía dársela. Se enojó y me dijo que me iba a hacer pelear con todos mis amigos. Le mandó mensajes a mucha gente que eran mentira, se desubicó", dijo. Y agregó: "Hizo cualquiera. Mostró mi teléfono, mi dirección. Fue grave el tema".

Eunice señaló que cree que aquel episodio y esos mensajes falsos derivaron en un malentendido con Yoffe. "Fue grave y creo que pasa por ahí", cerró.

Para cerrar, los conductores le mostraron distintas fotografías de personas que marcaron diferentes etapas de su vida. Al ver una imagen de Yoffe, aseguró que todavía tienen una conversación pendiente. "Para mí es mi amiga y sigue siéndolo. Compartimos televisión, teatro, pasarela, MasterChef Celebrity (Canal 10), y vida", expresó.

También apareció una foto de Jorge Rama y fue contundente: "Hace mucho que no lo veo, pero le deseo lo mejor", concluyó.