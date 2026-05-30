Juan Darthés reapareció con un polémico mensaje tras el histórico fallo en Brasil por el caso Thelma Fardín

A casi un mes de que la Justicia de Brasil dejara firme la condena a seis años de prisión contra Juan Darthés por abusar sexualmente de Thelma Fardín, este viernes el actor volvió a aparecer públicamente con un mensaje que rápidamente llamó la atención y se volvió noticia.

Se trata de su primera manifestación conocida desde que el Tribunal Regional Federal de la 3.ª Región rechazó los últimos recursos presentados por su defensa y confirmó la sentencia en su contra.

La decisión judicial fue celebrada por Fardín, quien había denunciado públicamente a Darthés en 2018 por un hecho ocurrido durante una gira de la novela juvenil Patito Feo en Nicaragua, en 2009. Según relató la actriz, el abuso sucedió cuando ella tenía 16 años y el actor 45.

La confirmación de la condena llegó luego de un extenso proceso judicial que atravesó distintas instancias en Brasil. Tras conocerse el fallo definitivo, Fardín compartió un video en sus redes sociales en el que repasó los ocho años transcurridos desde la denuncia y reflexionó sobre el impacto personal que tuvo sostener la acusación. “Sabía que me iban a poner en el lugar de mentirosa. Más allá de las consecuencias, de lo agotador, no podía hacer otra cosa”, expresó.

En ese contexto, este viernes Darthés publicó un mensaje a través de sus estados de WhatsApp. La frase, escrita en portugués, decía: “Nunca subestimes la rapidez con la que Dios puede cambiar tu situación”.

La publicación también fue replicada por María del Carmen Leone, su esposa, y se convirtió en la primera señal pública del actor desde que la Justicia brasileña ratificó la pena.

El mensaje de Juan Darthés.

La referencia religiosa no pasó inadvertida. En los últimos meses trascendió que Darthés encontró refugio en la fe evangélica y que actualmente desarrolla actividades vinculadas a una congregación religiosa en Río de Janeiro.

La información fue difundida por el periodista Gustavo Méndez en su programa de streaming La posta del espectáculo, donde aseguró que el actor se desempeña como pastor dentro de una iglesia de esa ciudad brasileña.

La causa contra Darthés se transformó en uno de los casos más resonantes del movimiento de denuncia de la violencia sexual en América Latina. Debido a que el actor se instaló en Brasil, país del que es ciudadano y que no extradita a sus nacionales, el expediente dio lugar a un proceso de cooperación internacional entre las fiscalías de Argentina, Nicaragua y Brasil.

Thelma Fardín en el programa "Almorzando con Juana" Foto: captura El Trece

El recorrido judicial tuvo distintos capítulos. En primera instancia, Darthés fue absuelto bajo el argumento de que no existían pruebas suficientes para una condena. Sin embargo, el Ministerio Público apeló esa resolución y el Tribunal Regional Federal revirtió el fallo, concluyendo que existían elementos para acreditar el abuso sexual denunciado por Fardín.

La condena estableció una pena de seis años de prisión en régimen semiabierto, una modalidad contemplada por la legislación brasileña. La defensa del actor presentó posteriormente nuevos recursos para intentar revertir la sentencia, pero todos fueron rechazados por los tribunales superiores, que terminaron dejando firme la decisión.

Al anunciar la confirmación de la pena, Fardín publicó un video en el que repasó distintas etapas del proceso, recordó las denuncias públicas realizadas años atrás por Calu Rivero, Ana Coacci y Natalia Juncos contra Darthés, y agradeció a quienes la acompañaron durante estos años.

“Porque si yo gané, y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente de cerca. El que sabe que me sostuvo y el que no lo sabe, pero me sostuvo. Desde lo más profundo de mi corazón, a todo el mundo, gracias a todos por estar ahí”, expresó.