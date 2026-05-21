Julio Ríos y equipo se refirieron a la pelea con Sergio Markarian: "Nunca nos faltaron el respeto así"

El fuerte cruce entre Julio Ríos y Sergio Markarian en Las voces del fútbol sigue generando repercusiones. Luego del áspero intercambio que protagonizaron este miércoles al aire de El Espectador Deportes, este jueves el conductor y sus compañeros retomaron el tema y apuntaron contra la actitud del experimentado entrenador, a quien acusaron de haber tenido una “falta de respeto” con el programa y sus integrantes.

El episodio original se produjo cuando la charla derivó hacia uno de los partidos más recordados —y dolorosos— de la carrera de Markarian: el clásico de 1987 en el que Peñarol derrotó a Nacional pese a terminar con ocho futbolistas en cancha. La mención despertó el enojo del entrenador, que terminó acusando a Ríos de actuar con “mala leche”, mientras el periodista respondió en los mismos términos.

Ya en la edición de este jueves, los integrantes de Las voces del fútbol analizaron lo ocurrido y se mostraron sorprendidos por la reacción del exentrenador tricolor. Uno de los que tomó la palabra fue Alberto Pérez, quien recordó otros resultados adversos de la carrera de Markarian y consideró que el DT “tiene altura para hablar”, aunque sostuvo que “descarriló porque se metió con la persona”.

Sergio Markarian y Julio Ríos.

"Lo que pasó no me pareció nada agradable", dijo Alberto Pérez. "Sergio Markarian fue siempre invitado a Las voces del fútbol. Hemos hablado de una gran cantidad de tema, siempre con mucho respeto", añadió.

“Como no le quise decir sobre el partido que dirigiendo a Paraguay pierde 4 a 0 con Colombia, que un gol más dejaba afuera a Uruguay del Mundial. Y hacían unos goles raros”, completó Pérez durante la emisión.

Luego, Ríos agregó otra referencia: "Todo el mundo tiene más perdidas que ganadas. Es un tema deportivo, no personal... El Danubio que él dice que nunca perdió con el Nacional campeón del mundo del 80, terminó octavo en el campeonato”, comentó.

Álberto Pérez también enumeró otras derrotas del DT Markarian, como un 6 a 1 frente a Progreso dirigiendo a Nacional.

Más allá de las marcadores futbolísticos, Pérez cuestionó especialmente el tono que tomó la conversación. “La falta de respeto que tuvo con nosotros, con el programa y la radio, no corresponde. Que nos respete como personas”, afirmó. "La falta de respeto que él tuvo contigo y con nosotros pocas personas la han tenido en vivo", complementó mientras Ríos trataba de quitar peso a la situación. "Lo tomé como un mal día. Yo también tenía un mal día ayer", comentó el comunicador.

Ríos reveló que ya había tenido diferencias con Markarián en el pasado. “Yo estuve enemistado con él varios años, por una actitud que él la sabe, y eso sí fue jodido”, comentó el conductor.

El periodista también explicó que inicialmente creyó que la reacción del entrenador era en tono de broma. “Cuando me dijo ‘sos maligno’ pensé que me lo estaba diciendo en broma. Porque todos tenemos pérdidas. No era mi intención hacerlo reaccionar”, sostuvo.

Finalmente, Ríos defendió el estilo de entrevistas del programa y dejó en claro que no existían temas vetados previamente. “Hicimos diez notas de esa forma, y no podemos transar sobre qué le podemos preguntar. Esa condición no corresponde, ni él tampoco dijo que había un tema con el que no se sentía cómodo hablando”, concluyó.

Alberto Pérez llamó a Markarian a que diga "qué pasó" en aquel partido del 8 contra 11 luego de que el DT insinuara que había sucedido algo "incontable" en la cancha. "De ese partido, hablan todos menos los jugadores de Peñarol", había dicho el DT.

"Tenemos todas perdidas, Markarian. Como todo ser humano. Tenemos que respetarnos como personas", añadió.