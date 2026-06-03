Las dos figuras de Canal 12 que compartieron escuela y liceo y el insólito favor que uno le hizo al otro

La información salió a relucir días atrás en Algo que decir (Canal 12), el programa que conduce Pablo Fabregat y que reunió a parte del equipo que encarará una nueva cobertura mundialista para La Tele. Alberto Kesman, Federico Buysan, Lucía Rodríguez y Gonzalo Cammarota fueron los invitados convocados para hablar de los desafíos de cara al Mundial 2026.

Rodríguez y Cammarota serán dos de las caras nuevas de esta aventura. Para ambos será su primera Copa del Mundo y tendrán un rol diferente al de los periodistas deportivos tradicionales: aportarán humor, color y mostrarán la cultura de los tres países anfitriones —Estados Unidos, Canadá y México— en La otra cara del Mundial. Irá de lunes a viernes a las 22:45; además, el 14 de junio harán un especial con la fiesta de DJ Sanata en Miami Beach.

Pero entre tanta charla futbolera surgió una anécdota inesperada que sorprendió a varios. Todo comenzó cuando Fabregat le preguntó a Cammarota si había sido compañero de escuela de Rodrigo Romano, también integrante del equipo mundialista de Canal 12.

"De escuela y liceo", confirmó el comunicador y creador de DJ Sanata. Según contó, compartieron clases en la escuela Joaquín Mestre y luego volvieron a coincidir en cuarto, quinto y sexto año del liceo Dámaso. Además de compañeros, eran muy amigos.

Fue entonces cuando reveló una historia desconocida hasta ahora y una ayuda que recibió de Romano. "Yo vivía en una frontera entre el liceo Dámaso y el 14, y como quería ir al Dámaso di la dirección de la casa de Rodrigo porque, como su mamá vivía en una casa y sus abuelos en el fondo —o al revés, no me acuerdo— había dos direcciones. Di la dirección de la otra casa porque Rodrigo vivía a una cuadra del Dámaso y logré entrar", relató entre risas.

La anécdota derivó rápidamente en otro recuerdo vinculado a Romano. Fabregat quiso saber si ya por entonces era tan obsesivo con el fútbol como lo es hoy y Cammarota aseguró que sí.

"Rodrigo se traía los lunes a la escuela las estadísticas del partido del fin de semana. Cuántas veces remató cada equipo al arco, todo. Iba al estadio con el padre, que creo que manejaba una ambulancia, y volvía con toda la data. Era impresionante", recordó.

Gonzalo Cammarota y Rodrigo Romano.

La historia no terminó ahí. Horas después, Romano compartió el fragmento de la entrevista en sus historias de Instagram y le dedicó un mensaje a su viejo amigo. "Gran compañero de escuela y liceo", escribió el relator y también periodista de Del Sol FM.

Cammarota respondió con el humor que lo caracteriza: "En matemática del Dámaso nos pasamos jugando al tutifruti. Abrazo grande, nos vemos allá".

El comunicador se sumó este año a Canal 12 para la cobertura del Mundial, en lo que muchos consideran uno de los pases televisivos más resonantes de la temporada. Su última experiencia como conductor había sido al frente de las distintas ediciones de PH Uruguay en Canal 4.

Antes de emprender viaje, Cammarota también participó en ¿Quién es la máscara? bajo el personaje de La Cabra. Ahora compartirá pantalla con Lucía Rodríguez en una cobertura que tendrá mucho color e historias para contar en La otra cara del Mundial.