La señal que recibió Lourdes Ferro en un mausoleo turco y por qué su viaje por Europa arrancó accidentado

Tal y como tiene acostumbrados a sus seguidores, Lourdes Ferro volvió a subirse a un avión para vivir una nueva aventura cargada de símbolos y espiritualidad. Un par de meses después de su viaje por Ushuaia y El Calafate, donde aseguró haberse reencontrado consigo misma tras uno de los años más difíciles de su vida, la astróloga emprendió una recorrida por Europa y Turquía que, según contó, comenzó lejos de lo ideal.

En las últimas horas compartió en redes sociales una serie de postales desde Ankara, la capital turca, donde visitó Anıtkabir, el mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República de Turquía y figura clave en la construcción del país moderno.

Fue allí donde, según relató, recibió una señal inesperada. "Mientras recorría ese lugar cargado de historia, encontré en el suelo un pequeño hilo rojo", escribió junto a imágenes del monumento, sus jardines, calles históricas y distintas escenas del viaje.

Para muchos podría tratarse de un detalle sin la menor trascendencia, pero Ferro explicó que suele prestar especial atención a los símbolos que aparecen en su camino. Y este cobró aún más significado porque la travesía no empezó de la manera que esperaba.

"En medio de un viaje que comenzó con una maleta perdida, cambios inesperados y situaciones que jamás hubiera imaginado, ese hilo rojo me recordó algo simple: no siempre entendemos el sentido de lo que estamos viviendo mientras lo vivimos", reflexionó.

Las calles de Ankara retratadas por Lourdes Ferro en su transformador viaje. Foto: @lourdesferro

La conductora de Bien con Lourdes (Canal 4) aseguró que ese hallazgo le recordó que muchas veces los aprendizajes se comprenden y asimilan con el paso del tiempo. "A veces solo seguimos caminando. Y más adelante descubrimos que había una trama invisible uniendo cada experiencia, cada encuentro y cada aprendizaje", escribió.

Más allá de las fotos de Ankara y de su imponente mausoleo, la astróloga aseguró que se lleva consigo ese símbolo y que continúa "recolectando señales" durante este viaje que definió como transformador.

Según mostró en sus historias de Instagram, otra de las escalas fue Capadocia, uno de los destinos más famosos de Turquía por sus formaciones rocosas y los centenares de globos aerostáticos que sobrevuelan la ciudad ya integrados al espectacular paisajes.

Allí protagonizó otro momento especial que su hija Alejandra se encargó de poner en palabras. "Ayer me dormí en Capadocia, subida a un globo con mamá", escribió. Luego le dedicó un mensaje cargado de cariño a su mamá: "Te amo señora sin valija que recorre el mundo y le hace videollamada a su hija para que la acompañe en esos momentos que quiere guardar en el corazón".

Un comentario que la propia Ferro reposteó y que resume el espíritu de un viaje que, pese a los contratiempos iniciales, seguirá acumulando recuerdos imborrables que la astróloga convertirá en registros.