Mundial 2026 en vivo: seguí la inauguración y el partido México vs Sudáfrica minuto a minuto

La espera terminó y el día más esperado por los fanáticos del fútbol llegó. Se pone en marcha el Mundial 2026 con una espectacular ceremonia inaugural en el Estadio Azteca, donde además, desde las 16:00 horas se enfrentarán la selección de México y la selección de Sudáfrica para abrir oficialmente un torneo histórico que tiene la presencia de 48 equipos por primera vez.

Inaugurado el 29 de mayo de 1966, el Estadio Azteza es testigo por tercera vez en su historia de un juego inicial de una Copa del Mundo tras las ediciones de México 1970 y México 1986.