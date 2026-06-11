Mundial 2026 en vivo: seguí la inauguración y el partido México vs Sudáfrica minuto a minuto

La espera terminó y el día más esperado por los fanáticos del fútbol llegó. Se pone en marcha el Mundial 2026 con una espectacular ceremonia inaugural en el Estadio Azteca, donde además, desde las 16:00 horas se enfrentarán la selección de México y la selección de Sudáfrica para abrir oficialmente un torneo histórico que tiene la presencia de 48 equipos por primera vez.
Inaugurado el 29 de mayo de 1966, el Estadio Azteza es testigo por tercera vez en su historia de un juego inicial de una Copa del Mundo tras las ediciones de México 1970 y México 1986.
¡Comenzó la ceremonia inaugural!
Con más de 1.000 personas involucradas en el evento, inició la primera parte de lo que será la primera ceremonia inaugural. Cabe recordar que se llevará a cabo un primer tramo, luego pasará al calentamiento de los planteles en cancha, para después sí realizar la ceremonia FIFA.
Un partido inaugural se repite luego de 16 años
También 11 de junio, pero de 2010, fue el día indicado para el partido inaugural del Mundial de Sudáfrica donde los Bafana Bafana recibieron a México. Fue empate 1-1 por goles de Siphiwe Tshabalala y Rafael Márquez. Ahora, 16 años después, es la selección azteca la que recibe a la africana en el estreno del certamen.
¿Dónde ver en vivo la ceremonia inaugural del Mundial 2026?
Dentro del territorio uruguayo, la triple ceremonia de inauguración se podrá ver vivo de manera gratuita. En televisión abierta, el evento y el partido inaugural se pueden ver gratis por Canal 5.
El partido y la ceremonia inaugural además serán transmitidos por DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, sus señales de streaming y Paramount+. Además, el evento estará disponible en las plataformas de Antel TV y Disney+ Premium.
Los shows previstos para la inauguración del Mundial 2026 en México
El Estadio Azteca recibe a la primera de las tres grandes ceremonias de inauguración que tendrá el Mundial 2026. En esta jornada, el público en el escenario y los espectadores por televisión podrán disfrutar de los espectáculos musicales y artísticos de Alejandro Fernández, Belinda, BurnaBoy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Shakira y Tyla.
¡Bienvenidos a la cobertura en vivo de la ceremonia inaugural del Mundial 2026!
El equipo de Ovación y El País te dan la bienvenida a la cobertura en vivo y minuto a minuto de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 que se lleva a cabo en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde desde la hora 16:00 se medirán el equipo anfitrión y Sudáfrica por el Grupo A.