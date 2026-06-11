¿Cuándo y dónde cantará la banda de K-pop BTS en el show de medio tiempo del Mundial 2026?

La presentación de BTS en el Mundial 2026 se hará en el entretiempo de la final, programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey. La confirmación fue difundida por la FIFA y enmarcada como un show “al estilo Super Bowl”, una fórmula que el organismo aplicará por primera vez en el partido más visto del calendario futbolístico.

Además del espectáculo musical, se trata de una campaña de recaudación a través de una alianza con Global Citizen para la educación en niños y causas de pobreza extrema. Hasta el momento, la FIFA no detalló duración del show de medio tiempo ni cómo se organizará el armado técnico sobre la cancha del estadio.

Show de medio tiempo del Mundial 2026 con BTS, Madonna y Shakira

El show tomará lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, como sede de la final y el evento está listado para el 19 de julio. La FIFA también oficializó que el show será curado por Chris Martin, líder de la banda Coldplay. El presidente de la entidad, Gianni Infantino, lo presentó como un cruce pensado para música y fútbol en el mayor escenario del deporte, con un objetivo solidario asociado.

Los artistas que formarán parte de este show son Madonna, Shakira y BTS, según comunicaciones oficiales de la FIFA.

Global Citizen y la campaña por educación que enmarca el show con curaduría de Chris Martin

El espectáculo se anunció como parte de una alianza con Global Citizen y la creación del FIFA Global Citizen Education Fund, con meta de recaudar US$ 100 millones para ampliar el acceso a educación de calidad y oportunidades vinculadas al fútbol para niños. Desde Global Citizen, su cofundador y director ejecutivo, Hugh Evans, explicó que con este show de la FIFA, buscan hacer historia en el entre tiempo de una Copa Mundial de fútbol, dejando un legado para los niños de todo el mundo.

Shakira, que sigue siendo una figura clave de la instancia mundialista, reforzó ese cruce entre música y agenda social, mencionando que el proyecto se trata de hacer canciones y construir escuelas. La FIFA, por su lado, ubicó el show como una plataforma de visibilidad y recaudación en un evento con alcance global.

Inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca de México. Foto: AFP

El regreso de BTS a los grandes eventos deportivos de la mano de la FIFA

Para BTS, el show significa una vuelta a la escena de grandes eventos deportivos, ahora bajo el paraguas de la FIFA, con un formato que busca instalarse para siempre en el partido final de la Copa del Mundo. Los detalles artísticos del set, el orden de aparición y el repertorio siguen sin conocerse.

Para los fans de la banda, este será un momento donde no solo verán su reaparición en este tipo de espectáculos, sino que permitirá el alcance mundial de la banda coreana, mostrando el género en distintos países y con el público más diverso posible.