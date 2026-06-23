De Argentina a Europa: los riesgos que enfrentan los uruguayos al viajar y por qué importa el seguro

Una internación en Estados Unidos, una cirugía inesperada en un viaje, un robo en una ciudad europea o la cancelación de un vuelo pueden transformar una experiencia soñada en un problema económico y logístico. Frente a esa realidad, el seguro de viaje dejó de ser para muchos pasajeros un simple requisito migratorio y pasó a ocupar un lugar central dentro de la planificación.

Los uruguayos viajan cada vez más y con perfiles más diversos: familias, estudiantes, adultos mayores, deportistas, profesionales y personas que combinan turismo con trabajo. En ese escenario, desde Urban Global Travel señalan que también cambió la forma de pensar el seguro de viaje: dejó de ser solamente un trámite y pasó a ser una herramienta de protección frente a imprevistos.

“El viajero de hoy está mucho más informado, compara más opciones, viaja con mayor frecuencia y tiene una mayor conciencia sobre los riesgos que pueden surgir durante un viaje internacional”, explican Fiorella Olivoni y Felipe Ham, directores de Urban Global Travel.

En tanto, los destinos más elegidos por los uruguayos siguen siendo Argentina y Brasil, principalmente por cercanía y facilidad de acceso. Luego aparecen Europa —con España, Italia y Portugal como algunos de los países más visitados—, Estados Unidos, el Caribe y Asia. Cada uno presenta desafíos diferentes y requiere una cobertura pensada según el destino, la duración del viaje y el perfil del pasajero.

Argentina y Brasil: los destinos más cercanos también tienen imprevistos

Por cercanía, Argentina y Brasil concentran buena parte de los viajes de los uruguayos. Aunque muchas veces se perciben como destinos “simples” por estar cerca, desde Urban Global Travel señalan que también pueden surgir situaciones que requieran asistencia: problemas médicos, accidentes, pérdida de equipaje, cancelaciones o cambios inesperados en los planes.

La sensación de que por viajar cerca no es necesario contar con cobertura es, según la empresa, una idea que todavía existe entre algunos pasajeros. Sin embargo, explican que una emergencia lejos de casa, sea donde sea, puede generar costos y dificultades incluso en destinos regionales.

Felipe y Fiorella de Urban Global Travel

Estados Unidos: el destino donde una emergencia puede costar cientos de miles de dólares

Estados Unidos es uno de los destinos donde más recomiendan contar con una cobertura robusta, principalmente por los costos del sistema sanitario.

“Muchas personas no dimensionan cuánto puede costar realmente una emergencia médica en el destino al que viajan”, explica Felipe Ham, director de Urban Global Travel.

Una consulta médica, una internación o una cirugía pueden alcanzar cifras muy elevadas. Desde la empresa recuerdan el caso de una pasajera que estuvo internada durante un mes en Ciudad de México y necesitó una operación a corazón abierto, con una factura hospitalaria superior a los 180.000 dólares. También mencionan el caso de una joven que sufrió un embarazo ectópico durante un viaje a Estados Unidos y cuya asistencia médica superó los 180.000 dólares.

Para Ham, estos casos muestran que una cobertura insuficiente puede transformarse en un problema económico adicional para el viajero y su familia.

Europa: robos, equipaje y problemas con los viajes

Europa continúa siendo uno de los grandes destinos internacionales elegidos por los uruguayos. Sin embargo, los problemas más frecuentes no siempre están vinculados a la salud.

“Europa suele ser percibida como un destino seguro, pero presenta otros desafíos. Allí observamos una mayor incidencia de problemas vinculados a cancelaciones, demoras, pérdida de equipaje y robos de objetos personales, especialmente en ciudades con alta afluencia turística. Además, muchos viajeros desconocen que una emergencia médica compleja también puede generar costos significativos”, dice Fiorella Olivoni.

Vista exterior de la Basílica de la Sagrada Familia del arquitecto español Antoni Gaudí en Barcelona. Foto: AFP

También aumentó la demanda de coberturas de cancelación de viaje. Según explica la directora de Urban Global Travel, las personas hoy reservan con mayor anticipación pasajes, hoteles, excursiones y experiencias, por lo que un imprevisto antes de viajar puede generar una pérdida económica importante.

Hoy existen coberturas adicionales a la asistencia médica que pueden tener un peso determinante para los viajeros. Una de ellas es justamente la cancelación de viaje: ante una enfermedad, un accidente o una situación familiar inesperada antes de la partida, permite proteger la inversión realizada en pasajes, alojamiento, hoteles o actividades contratadas.

Desde Urban Global Travel señalan que este tipo de coberturas ganó relevancia porque los viajeros planifican con más anticipación y realizan inversiones mayores antes de comenzar el viaje. Además, la empresa trabaja en el desarrollo de nuevas propuestas de cancelación que amplíen las posibilidades de protección.

Asia y viajes de larga distancia: accidentes y nuevos perfiles de viajeros

Los viajes al sudeste asiático y otros destinos lejanos también crecieron entre los uruguayos, especialmente entre estudiantes y jóvenes viajeros.

Desde Urban Global Travel mencionan casos de pasajeros que sufrieron accidentes de tránsito y necesitaron internaciones, cirugías o tratamientos complejos lejos de casa.

En estos destinos, explican, la asistencia no implica solamente cubrir gastos médicos, sino también coordinar soluciones en lugares donde muchas veces el viajero no conoce el sistema sanitario ni el idioma.

Un viajero uruguayo más diverso

Para Olivoni, el perfil del viajero uruguayo cambió en los últimos años. Ya no se trata solamente de vacaciones tradicionales: aumentaron los viajes por estudios, trabajo, intercambios, eventos deportivos y estadías más largas.

También creció el segmento de adultos mayores que viajan al exterior. “Hoy viajan familias con niños, jóvenes, profesionales, deportistas y adultos mayores, y cada grupo tiene necesidades diferentes”, explica.

La edad, el destino, la duración del viaje y las actividades previstas son algunos de los factores que influyen en la elección de la cobertura.

Viajero, ejecutivo por viajar, pasaporte en la mano, foto Shutterstock Shutterstock

Desde Urban Global Travel explican que uno de los principales cambios del mercado es que los viajeros comenzaron a mirar más allá del precio. “El verdadero valor de un seguro no está en cuánto cuesta contratarlo, sino en cuánto protege cuando realmente se necesita”, sostiene Ham.

Por eso, uno de los puntos con los que Urban se diferencia de otros seguros es en los montos de cobertura y en el acompañamiento durante la emergencia. Según sus directores, no se trata únicamente de ofrecer cifras altas, sino de brindar una respuesta clara cuando el viajero atraviesa una situación compleja.

Además de la asistencia médica, la empresa destaca coberturas vinculadas a cancelación de viaje, protección de artículos electrónicos y nuevas propuestas para deportistas profesionales.

El viajero actual también se desplaza con dispositivos como teléfonos móviles, computadoras, tablets y cámaras, elementos que no solo tienen un valor económico sino que muchas veces son herramientas fundamentales durante el viaje. Desde Urban señalan que la pérdida o daño de estos equipos puede convertirse en un problema importante, por lo que cuentan con coberturas específicas para estos casos.

Otro segmento que viene creciendo es el de los deportistas que viajan para competir, entrenar o participar en eventos internacionales. Según explican desde la empresa, muchas pólizas tradicionales excluyen actividades deportivas o establecen límites que pueden resultar insuficientes.

Por ese motivo, Urban Global Travel desarrolla una línea específica para deportes profesionales, con sumas aseguradas de entre 100.000 y 200.000 dólares, pensada para cubrir lesiones, accidentes y emergencias médicas vinculadas a la práctica deportiva.

La idea, explican desde la compañía, es que el viajero pueda concentrarse en resolver el problema mientras cuenta con un equipo que lo acompaña a miles de kilómetros de distancia.