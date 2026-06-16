Shakira, a sus 49 años: "Para el almuerzo, come pescado y verduras frescas o una ensalada con muchos colores"

Parte del secreto de Shakira para haberse mantenido en lo más alto del estrellato durante más de dos décadas radica en su destreza para bailar al ritmo de sus canciones pegadizas. Para lograrlo, a sus 49 años ha debido sostener una forma física envidiable, a base de ejercicio constante y una dieta cuidadosamente planificada. Estos hábitos saludables son los que le han permitido afrontar una exigente agenda, que incluye compromisos como protagonizar la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en Ciudad de México o su gira mundial iniciada en febrero de 2025, que se extenderá hasta octubre de este año: “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

No es habitual que se desvelen a todo el público las rutinas de bienestar que ayudan a Shakira a mantenerse a la par de las exigencias propias de una carrera repleta de giras, viajes y compromisos. Pero en 2020, Anna Kaiser, entrenadora personal de la cantante, le dio al mundo un vistazo de cómo es un día en la vida de "Shaki". Kaiser ofreció una entrevista al portal estadounidense E! News en la antesala de su memorable espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, cuando deslumbró a todo el planeta junto a Jennifer López.

La dieta de Shakira, desde el desayuno hasta la cena

En esa entrevista, Kaiser detalló que un desayuno de Shakira puede tener "huevos o palta con aceite de oliva, tomate, sal marina, luego un batido, bayas, proteína vegetal, a veces verduras o polvo verde".

"Luego, para el almuerzo", continuó la entrenadora, "come pescado y verduras frescas o una ensalada con muchos colores".

La personal trainer de Shakira añadió que, por la tarde, debido a que tiene una rutina muy exigente, puede comer una sopa: "Hay unas sopas de alcachofa muy ricas, o podría ser una sopa de puerro y berenjena, zanahoria y jengibre, y a veces con una guarnición de pepinos con limón y sal".

Por último, contó que para la cena, Shakira vuelve a comer pescado y verduras pero calientes, ya que para el almuerzo suele comer un plato frío.

En cuanto a los gustos que Shakira se permite dar, Kaiser mencionó que a la cantante le gustan las chuletas de cerdo o chocolate negro, muy puro y casi sin azúcar.

La dieta estricta y el entrenamiento dedicado de Shakira son piezas fundamentales que contribuyen a su gran forma física y éxito arriba de los escenarios. Foto: Buda Mendes/AFP fotos

También afirmó que cuando la artista se prepara para un gran show, como lo fue el de medio tiempo de 2020, intenta ser lo más limpia posible, eliminando las azúcares y los lácteos, y enfocándose en dietas balanceadas. "Sí hacemos comidas pequeñas cada tres horas aproximadamente, porque sus días son muy largos y necesita seguir alimentándose. Realmente no hay tiempo para sentarse a hacer una comida completa", explicó Kaiser.

Un plan de entrenamiento basado en intervalos

En 2017, Kaiser también le ofreció una entrevista a la revista W Magazine, en la que reveló algunos detalles los ejercicios que hace Shakira para mantener "un físico fuerte y estéticamente en forma para los papeles que tiene que interpretar arriba del escenario".

"Tenemos dos tipos de entrenamiento diferentes. Uno es un entrenamiento por intervalos de tipo circuito y el otro es un entrenamiento por intervalos basado en baile", contó Kaiser.

"Nos enfocamos en distintas partes del cuerpo: hacemos un circuito de cardio, luego uno de tren superior, después volvemos a cardio, luego tren inferior, otro de cardio y finalmente uno de core, para que pueda concentrarse realmente en trabajar zonas específicas del cuerpo. A ella le gusta poder conectar con su cuerpo y también atender sus desbalances posturales. Yo creo un programa y una rutina que ayudan a fortalecer las áreas donde tiene debilidades", agregó.

La entrenadora también reveló que Shakira hace ese mismo conjunto de ejercicios durante dos a cuatro semanas y luego hacen un seguimiento virtual o en persona para mantenerla enfocada.

Shakira cantando ante 50.000 personas en el Estadio Centenario. Foto: Natalia Rovira

¿Qué es el ejercicio "hip thrust" que hace Shakira?

Según la revista de moda y belleza Telva, el "hip thrust" es uno de los ejercicios clave en la rutina de Shakira, ya que resulta fundamental para trabajar los glúteos y desarrollar potencia, algo esencial para sostener movimientos explosivos. Este trabajo se complementa con ejercicios con peso, como el peso muerto, y entrenamiento de abdomen para mejorar la estabilidad y el control corporal.

Abajo del escenario y fuera del estudio de grabación, Shakira siempre tiene metas que no duda en cumplir a través de procesos que ella misma analiza y establece. En cuanto al ejercicio, planea su siguiente rutina y trabaja en ella hasta que los resultados sean los que imagino e incluso trabaja hasta superarlos. “Ella es muy inteligente y quiere aprender sobre el cuerpo y quiere saber por qué está haciendo lo que está haciendo y cuál es su objetivo, qué está tratando de lograr”, le dijo Kaiser a W Magazine.