¿Era la Shakira real?: el show inaugural del Mundial desata polémica y hay quienes piensan que actuó una doble

La participación de Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial 2026, celebrada en México, no solo dio que hablar por el estreno de "Dai Dai", la canción oficial de la Copa del Mundo, sino también por una inesperada polémica que se instaló rápidamente en las redes sociales.

Apenas finalizada la presentación de la estrella colombiana, comenzaron a multiplicarse los comentarios de usuarios que pusieron en duda que la artista fuera realmente quien apareció sobre el escenario. Las especulaciones fueron desde supuestos cambios en su rostro hasta teorías que sugerían la presencia de una doble.

Esa no es Shakira.

Vean como se equivoca en el paso cuando canta Dai Dai...

Esa es una doble.

Shakira les mintió a todo el mundo. pic.twitter.com/c3nxeCBufQ — TermoEcu 🇪🇨🇪🇦🎙⚽️ (@TermoEcu2021) June 11, 2026

Algunos usuarios señalaron que la cantante lucía diferente a sus apariciones públicas más recientes, especialmente por la apariencia de sus pómulos. "No era Shakira, era una máscara", escribió un internauta en una de las publicaciones más compartidas. Otros fueron más allá y especularon con que la producción habría recurrido a Shakibecca, la reconocida imitadora y doble de la artista.

Shakira y su doble Shakibecca.

Otro de los aspectos que alimentó las sospechas fue la coreografía. Varios espectadores comentaron que la cantante no realizó los característicos movimientos de cadera que la convirtieron en una de las artistas latinas más reconocidas del mundo, lo que generó aún más comentarios y debates.

Sin embargo, los seguidores más atentos de la colombiana no tardaron en salir a responder las versiones. Como prueba de que se trataba efectivamente de la artista, señalaron una característica marca en su frente, visible durante varios momentos de la actuación. Se trata de una pequeña cicatriz que Shakira conserva desde principios de la década de 2000, luego de haber padecido varicela durante una estadía en España.

Mientras las teorías seguían circulando en internet, la propia cantante celebró su participación en la apertura del torneo a través de sus redes sociales. "Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida", escribió.

La macar característica de Shakira en su frente.

La ceremonia inaugural reunió además a varias figuras de la música latina. Entre ellas estuvieron la banda mexicana Maná, el venezolano Danny Ocean, que interpretó "Partidazo", y el popular grupo Los Ángeles Azules, que compartió escenario con Belinda para presentar "Por Ella".

La noche también contó con la presencia del colombiano J Balvin, quien repasó algunos de sus mayores éxitos. El artista interpretó "Qué Calor", luego se unió a Ryan Castro para cantar "Una a la vez" y cerró su participación con "I Like It", la colaboración que realizó junto a Bad Bunny y Cardi B.

Más allá de las especulaciones, la actuación de Shakira volvió a confirmar el enorme impacto mediático que genera cada una de sus apariciones públicas, incluso cuando el foco termina desplazándose de la música hacia las teorías virales que circulan en las redes sociales.