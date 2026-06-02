Luis Enrique, director técnico: “Hago deporte en ayunas y después de entrenar desayuno solo si me apetece”

Gran parte de las personas que han sido deportistas de alto rendimiento pasan a ser vistas como referentes en cuanto a hábitos saludables en el ejercicio y la nutrición. El director técnico del Paris Saint-Germain y exfutbolista, Luis Enrique, es alguien que encaja perfectamente en ese molde. Más allá de su reciente título de la Champions League con el PSG, el español se destaca por tener un concepto simple para mantenerse en forma: se centra en estar en movimiento a lo largo de sus jornadas, algo que considera igualmente esencial como el entrenamiento.

La filosofía del asturiano de 56 años para llevar una vida saludable, aún después de haberse alejado de las canchas como jugador de fútbol, se enfoca en estar atento a lo que le transmite el cuerpo y ajustar su rutina a las propias sensaciones, dejando de lado las normas rígidas, según el diario deportivo catalán Sport. Su plan de alimentación y ejercicio consiste en comer cuando se tiene hambre, entrenar en el momento debido y evitar la rigidez de horarios estrictos forma parte de un enfoque orientado a la longevidad.

El régimen de entrenamiento de Luis Enrique rompe paradigmas

El DT campeón de tres Champions Leagues (dos con el PSG y una con el FC Barcelona) revela algunas de sus fórmulas para gozar de buena salud en el documental No Tenéis Ni **** Idea. Uno de sus hábitos más llamativos es cortar su rutina cada media hora para realizar algún tipo de movimiento, según Sport, a lo que el exfutbolista llama "movilidad constante". Este método puede varias, ya que no es necesario realizar ejercicios extenuantes, sino movimientos menores como estiramientos, flexiones o activación muscular.

Uno de sus hobbies más conocidos es su amor por andar en bicicleta, pero el estratega incluso encuentra ratos durante su horario laboral para mantenerse activo. En una escena del documental, a Luis Enrique le suena una alarma mientras dialoga con sus asistentes e inmediatamente se pone a hacer ejercicios en su oficina. “Cada media hora hay que moverse, todos los grupos musculares: movilidad. Estamos aquí en el despacho 8 horas o 10 horas, y somos sedentarios activos”, explicaba Luis Enrique mientras hacía flexiones.

Este hábito, para el español, es la manera perfecta de combatir el sedentarismo y evitar dolores corporales provocados por la inactividad, incluso cuando las personas tienen trabajos de oficina.

Luis Enrique en el entrenamiento del PSG en Miami. Foto: AFP.

Énfasis en el ayuno y la alimentación sensata

“Sin movimiento no hay alimento”, subraya el técnico mientras hace ejercicios: “si no te vas ganado, no comas”. Este es un de los lemas bajo los que el español rige su vida para que sea sana.

Sin embargo, a veces elige no comer aun cuando realiza movimientos: “Para hacer deporte, lo hago en ayunas y, al acabar, si me apetece, desayuno o espero a la comida. Va según cómo me siento”, cuenta. Esa práctica no es la más recomendable para entrenamientos de fuerza, explica Sport citando a expertos, pero puede ser beneficiosa en ejercicios aeróbicos.

“Ahora voy a empezar a comer una sola vez al día. Una buena comida al día, haces una buena digestión, haces deporte, ¿sabes el tiempo que ganas? Es una maravilla”, señaló, mientras hacía ejercicio antes de entrar a una conferencia de prensa.

Luis Enrique también hace hincapié en el consumo de proteína de alta calidad: “He cenado seis huevos. Es uno de los alimentos con más nutrientes", afirma, rechazando fórmulas mágicas o tendencias del momento en la alimentación.

El huevo es una fuente de proteína de alta calidad. Foto: Freepik.

La importancia del grounding para Luis Enrique

Un hábito que Luis Enrique sumó también a su rutina diaria es el grounding o earthing, la costumbre de caminar o estar en contacto directo con la superficie de la Tierra descalzo. “Tenía alergias, me salía una cantidad de moquillo, tenía que dejar de ir en bici, y desde que lo hago, desapareció”, aseguró el entrenador mientras caminaba descalzo por las canchas de entrenamiento del PSG. “Conexión con la naturaleza, me encanta”, agregó.

@movistarplus 🌿 "Llevo más de un año haciendo 'earthing'. Tenía alergias, moquillo, tenía que dejar de ir en bici... Desde que lo hago, desapareció". La nueva serie de LuisEnrique: NO TENÉIS NI **** IDEA. 30 de septiembre en Movistar Plus+. ♬ sonido original - Movistar Plus

Caminar descalzo por el pasto, tierra o arena, unos 30 minutos al día, reduce la inflamación, mejora procesos de dolor, ayuda en trastornos del sueño, mejora los niveles de tensión arterial y genera bienestar y relajación, explican varios expertos españoles que han sido consultados por esta práctica del entrenador.