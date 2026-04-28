¿Problemas para dormir? Por qué comer un huevo en la cena podría ser la solución natural que buscabas

La inclusión del huevo en la dieta diaria ofrece beneficios que varían según el momento de consumo, actuando como un regulador del hambre y del ritmo circadiano. Según la nutricionista Clara Ledoux Morvan, este alimento es una fuente completa de proteínas de alto valor biológico y grasas saludables, además de aportar nutrientes esenciales que favorecen la saciedad y la producción de hormonas del sueño.

El aprovechamiento de estas propiedades depende tanto de la frecuencia de consumo como de los métodos de cocción, factores clave para optimizar su valor nutricional sin comprometer la salud cardiovascular.

Impacto en la saciedad y el control de peso

"¿Qué vas a cenar amor?" - "Dos huevos cocidos". Foto: Unsplash.

El huevo destaca por su capacidad de generar saciedad, lo que resulta beneficioso a lo largo del día. Consumido en el desayuno, ayuda a reducir el picoteo entre comidas; mientras que en la cena contribuye a disminuir los antojos nocturnos.

Con apenas 0,27 gramos de carbohidratos, se posiciona como un alimento ideal para el control de peso y la regulación de la glucosa en sangre. Esto permite mantener niveles de energía estables sin afectar la digestión antes de dormir.

Beneficios para la regulación del sueño

Más allá de su aporte proteico, el huevo contiene triptófano y vitamina D, compuestos clave en la producción de serotonina y melatonina. Estas hormonas regulan el ciclo circadiano y favorecen un sueño reparador.

Plato de palta y huevo Foto: Canva

La especialista en nutrición Dana Chapman señala que no existe un único mejor momento para consumir huevos: pueden equilibrar el azúcar en sangre por la mañana, ayudar a la recuperación muscular tras el ejercicio y favorecer el descanso por la noche gracias a la colina, que estimula la producción de acetilcolina, vinculada al sueño.

Cantidad recomendada de consumo

La ingesta de huevos varía según el estado de salud:



Adultos sanos : hasta dos huevos diarios dentro de una dieta equilibrada .

: hasta dentro de una . Personas con colesterol alto (hipercolesterolemia): entre dos y tres huevos por semana.

Aunque el huevo aporta proteínas y grasas, el colesterol se concentra en la yema, por lo que quienes presentan niveles elevados deben moderar también otros alimentos de origen animal como mantequilla o nata.

Importancia de la técnica de cocción

Foto: Unsplash.

La forma de cocinar el huevo es determinante para aprovechar sus nutrientes. La clara cocida facilita la digestión al eliminar los inhibidores de proteasa, mientras que la yema conserva mejor sus antioxidantes (como vitaminas A, E y carotenoides) si se mantiene poco cocida. Por ello, se recomiendan métodos como el huevo pasado por agua o el huevo escalfado, que permiten combinar una correcta digestibilidad con la máxima conservación de nutrientes.