¿Cómo cocinar huevos en el microondas? Receta fácil y el truco para que no exploten

Cocinar los huevos en microondas es posible y completamente seguro. Paulina Cocina explica por qué pueden explotar si se calientan en este aparato y la respuesta es simple: por la presión del vapor. La yema y la clara del huevo están recubiertas por una membrana y, al calentarse en el microondas, el agua que contienen se vuelve vapor que sin una vía de escape, aumenta la presión del huevo hasta "explotar".

Pero resolver esto es sencillo y como resultado, se obtiene un huevo cocido en microondas en cuestión de pocos minutos y con la cocina limpia. Solo se necesita un bowl apto para microondas, un plato y un tenedor o cuchillo.

Lo primero es llenar el bowl por la mitad con agua caliente, y agregarle media cucharadita de sal para que el agua se caliente de forma uniforme el huevo así no se pegue al bowl. Luego se casca el huevo directamente en el agua, cuidando que la yema no se rompa. Lo siguiente es tomar el cuchillo o tenedor, y con la punta pinchar una o dos veces la yema. Este es el paso crucial para que el huevo no explote, ya que aquí se genera la vía de escape del vapor.

Por último, se tapa el recipiente con un plato y se pone en el microondas a una potencia media-alta (unos 600-800W) durante un minuto. Pasado el minuto, se comprueba que la clara esté casi toda blanca y se va agregando de a intervalos de 20-30 segundos hasta que la clara esté firme y la yema cocida a gusto. Así se obtiene un huevo duro en menos de tres minutos para ensaladas, sandwiches u otras preparaciones.

¿Cómo hacer huevo poché en microondas?

Otra forma de aprovechar la facilidad del microondas es haciendo huevo poché: una variante más sofisticada y diferente al típico huevo duro. La técnica para lograr este punto del huevo es muy similar al cocido, pero incluso en menos tiempo. La única diferencia es un chorrito de vinagre que se debe agregar al agua caliente del bowl y el tiempo de cocción.

Huevo poché sobre tostada Foto: Canva

Así, se repiten los mismos pasos que en la preparación anterior, agregando el vinagre al agua y con mucha precaución pinchando la yema. Se lleva el recipiente al microondas a potencia media durante aproximadamente 60-90 segundos. La clara se debería ver cuajada y la yema completamente líquida: el huevo poché perfecto.

¿Se pueden llevar los huevos al microondas con cáscara?

Paulina Cocina expresa que la cáscara de huevo siempre se tiene que quitar para que el huevo no explote en el microondas, incluso si está sumergido en agua, dado que la cáscara genera un entorno de presión perfecto en el huevo y puede ser muy peligroso.