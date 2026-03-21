Hugo Soca: sus días en la selva entre chamanes, la vez que lo estafaron y su humilde infancia en el campo

Nació en Colonia Victoriano Suárez, un pequeño poblado rural cercano a Pan de Azúcar, en Maldonado, donde pasó toda su infancia rodeado de campo, animales y trabajo familiar. Hoy, Hugo Soca es uno de los comunicadores gastronómicos más reconocidos de Uruguay, con una carrera que combina televisión, restaurantes, libros y hasta cine.

De chico ayudaba a su madre en todas las tareas del campo: juntar huevos, cosechar verduras, preparar embutidos y toda la comida casera que se preparaba. Esa vida rural no solo marcó su infancia, sino también su manera de entender la gastronomía. Y años después lo plasmó en su profesión y en sus distintos proyectos.

Durante un tiempo pensó en estudiar odontología porque le decían que de la cocina no se podía vivir pero rápido lo descartó. Sus primeros pasos formales fueron en la UTU de Maldonado, donde comenzó a hacer cursos de gastronomía y pastelería. Más tarde decidió mudarse solo a Montevideo para continuar su formación y buscar oportunidades. Allí empezó a trabajar en el restaurante Sucré Salé, primero como empleado y luego como dueño.

Con el tiempo llegarían muchos otros proyectos: el restaurante Tona, sus libros de cocina, productos gastronómicos, talleres y consultorías para empresas. También se convirtió en una figura conocida de la televisión en distintos programas de Canal 4: De la Tierra al Plato, Recomiendo o Cena con mamá, además de ser jurado de Bake Off Uruguay.

En 2019 su historia de vida llegó al cine con el documental Criollo, dirigido por Pablo Banchero, que busca mostrar la identidad gastronómica uruguaya más allá de los estereotipos. Hoy está disponible en Prime Video.

Actualmente lidera el restaurante Hugo, un espacio que resume su evolución personal y profesional: un lugar moderno que mezcla la cocina uruguaya con influencias francesas, el respeto por los productos de la tierra y su pasión por el diseño, el vino y la hospitalidad.

El 6 de marzo cumplió 51 años y aprovechamos esa excusa para revelarte cinco curiosas del chef, comunicador y empresario que quizás no sabías.

Hugo Soca junto a su novio Ben en Buenos Aires. Foto: @hugosoca

Vivió un mes en la selva entre chamanes

En una visita a PH (Canal 4) en 2022, contó que atravesó un período muy difícil durante la pandemia y decidió viajar a la selva amazónica para convivir con chamanes. “Fue una experiencia increíble”, relató. Vivió allí durante 25 días sin luz, durmiendo en el piso y compartiendo las mismas comidas que la comunidad, sin jabón ni pasta de dientes.

Explicó que el viaje coincidió con un año muy duro en lo personal: fallecieron su madre, una amiga y una expareja con la que había estado 13 años. Ese proceso lo llevó a sufrir ataques de pánico, que logró superar con energía chamánica y reiki. También decidió consultar a una psiquiatra para tratar la ansiedad. “Media pastillita por día y ahora estoy perfecto”, reveló.

No tuvo luz en su casa hasta los 16

Nació y se crió en Colonia Victoriano Suárez, un pequeño poblado cerca de Pan de Azúcar. Vivía en una modesta casa con cocina a leña y piso de tierra. No tuvo luz eléctrica hasta los 16 años. La televisión funcionaba a batería y se encendía apenas una hora al día para ver el informativo. La vida giraba alrededor del campo. Tras la escuela rural ayudaba a su madre a juntar huevos, verduras y preparar embutidos, para luego vender en la feria de Maldonado.

“En mi casa no se compraba nada, todo se hacía casero”, recordó a El País. Aquellas tareas marcaron su relación con la tierra y la cocina, y acabó plasmándolo en su programa De la tierra al plato: “Todo lo que hoy comunico lo aprendí de mi madre”, dijo.

Filmó el documental "Criollo"

En 2019 llegó a los cines Criollo, un documental dirigido por Pablo Banchero que explora la identidad de la cocina uruguaya. El proyecto, contó en Algo contigo (Canal 4), buscaba mostrar un área del país poco retratada en el audiovisual: el interior profundo, sus productos y sabores. “Al Uruguay se lo conoce por la carne y el fútbol, y acá verán un Uruguay muy casero”, reveló a El País.

La película se cuenta a través de su propia historia y comienza en el lugar donde nació: Colonia Victoriano Suárez, un pequeño poblado en Maldonado. También recorren distintas zonas a lo largo y ancho del país para retratar la relación entre la tierra, el campo y la cocina casera, con la participación de cocineros y críticos.

El proyecto llevó un año y medio de rodaje y recibió una mención especial en el Festival de Málaga. Hoy está disponible en Prime Video. Entre los participantes aparece el expresidente José Mujica, quien reflexiona sobre la cultura y la comida alrededor de la mesa.

Fue víctima de una estafa

Invitado a PH contó que atravesó una situación de estafa tras conocer a un hombre con el que empezó a salir. Él se ofreció a ayudarlo a resolver un problema con una camioneta que Soca tenía guardada hacía tres años en su garaje y le aseguró que sus padres eran socios de esa marca. Le pidió que le transfiriera dinero para pagar patente y multas atrasadas, y hacer arreglos.

Con el tiempo, el chef sospechó de ciertas actitudes, se comunicó con la automotora y descubrió que todo era mentira. “Lo llamé y le dije: ‘o me devolvés todo o se te arma’”, recordó. El hombre terminó reintegrándole el dinero, pero Soca decidió exponer el caso para intentar evitar que otros cayeran en la trampa.

Reconoció que en ese momento estaba muy vulnerable por la muerte reciente de su hermana, una hernia de disco y la vorágine de tener ocho trabajos a la vez. “Estaba desbordado y era una solución a algo que arrastraba hacía tres años, porque mi expareja había fallecido y yo no manejo”, contó. Finalmente la vendió pero el proceso lo agotó.

Pudo haber sido odontólogo

Pasó su infancia en el medio rural. La primera vez que se sentó en una pizzería tenía 14 años y desconocía el universo gastronómico. El interés comenzó a despertarse al ver a su madre hacer pasta, y cuando llegó la electricidad a su hogar y pudo mirar Utilísima en Canal 4: “Ahí empecé a darme cuenta de que era algo que me apasionaba.

Al principio pensaba estudiar odontología, porque la gastronomía no estaba en furor y mi familia decía que de eso no iba a vivir”, contó a Radio Universal. Su madre y su abuela querían que hiciera una carrera pero él desistió rápido de ir a la facultad de odontología y arrancó un curso de cocina en la UTU, y luego sumó otro de pastelería y viajes.