Ensalada Caesar original: cómo hacer la receta clásica paso a paso en casa como un chef

La ensalada Caesar original es uno de esos platos que lograron trascender modas y fronteras. Presente en cartas de todo el mundo, su vigencia se explica por una combinación simple pero efectiva de ingredientes frescos y una técnica que marca la diferencia.

Aunque hoy existen múltiples versiones, la base clásica sigue siendo una referencia obligada en la gastronomía internacional.

Un origen improvisado que hizo historia

La historia de la ensalada Caesar original se remonta a 1924 y tiene como protagonista a Cesare Cardini, un chef italiano radicado en Tijuana. Según reconstruyen distintos sitios especializados en historia gastronómica, el plato surgió en un fin de semana colmado de comensales, cuando el restaurante prácticamente se quedó sin insumos.

Frente a ese escenario, Cardini apeló a lo que tenía a mano: lechuga romana, aceite de oliva, huevo y pan. Para elevar la experiencia, decidió preparar el plato en la mesa, generando un pequeño espectáculo. Esa combinación de cocina en vivo y sabor terminó consolidando una receta que, con el tiempo, se volvió un clásico.

El debate por las anchoas

Uno de los puntos más discutidos en torno a la receta Caesar clásica es la presencia de anchoas. En su versión original, no se utilizaban como ingrediente directo. El toque salino provenía de la salsa Worcestershire, que ya contiene derivados de pescado en su composición.

Con los años, la historia tuvo un giro: el hermano de Cardini incorporó las anchoas y presentó una variante propia. Esa adaptación fue ganando terreno hasta integrarse a muchas versiones actuales de la ensalada Caesar, aunque los puristas siguen defendiendo la receta inicial.

ensalada Caesar Imagen creada por Chat GPT

Cómo hacer la ensalada Caesar original en casa

Preparar una ensalada Caesar original en casa no requiere técnicas complejas, pero sí atención a los detalles. La clave está en lograr una buena emulsión del aderezo y trabajar con productos de calidad.

Ingredientes básicos:



Lechuga romana fresca

Aceite de oliva virgen extra

Ajo

Huevo

Jugo de limón

Salsa Worcestershire

Queso parmesano

Sal y pimienta

Crutones

Paso a paso:

Primero, se aromatiza el recipiente frotando un diente de ajo en las paredes. Este gesto simple aporta una base sutil pero clave en el sabor final de la ensalada Caesar original.

Luego se prepara el aderezo: se integran el aceite, la salsa inglesa, el limón, el huevo y los condimentos, batiendo con energía hasta lograr una textura cremosa. Esta emulsión casera es el corazón de la receta.

ensalada Caesar Imagen creada por Chat GPT

A continuación, se suman las hojas de lechuga bien secas —un detalle fundamental— y se mezcla con movimientos suaves para que el aderezo cubra todo de manera uniforme. Finalmente, se incorporan el queso parmesano rallado y los crutones, que aportan textura.

El último consejo es claro: servir en el momento. Así se mantiene el contraste entre lo crocante y lo fresco, que define a esta receta clásica que, casi un siglo después, sigue más vigente que nunca.

En base a El Universal/GDA