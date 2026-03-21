Cómo quitar las escamas al pescado correctamente: técnicas simples para limpiar y mejorar su cocción

Limpiar un pescado de forma adecuada es el primer paso para lograr un buen resultado en la cocina. Aunque el proceso puede parecer engorroso, dominar la técnica de descamado permite aprovechar mejor la pieza y mejorar la experiencia al momento de comer.

Existen distintos métodos para retirar las escamas, que pueden variar según el tipo de pescado o la preparación elegida. Sin embargo, hay principios básicos que permiten hacerlo de manera eficiente y ordenada en casa.

Por qué es importante retirar las escamas

Según el sitio especializado Seafood Sherpa, las escamas son láminas duras que recubren la piel del pez y cumplen una función protectora. Si no se eliminan antes de la cocción, pueden resultar desagradables al paladar, ya que no se ablandan con el calor y tienen una textura rígida que interfiere con la carne.

Además, el portal Mountain House señala que retirar esta capa externa es fundamental, sobre todo si se va a cocinar el pescado entero. Al hacerlo, se facilita que el calor y los condimentos penetren mejor en la piel y en el músculo durante la preparación.

Qué herramientas usar en casa

No es imprescindible contar con utensilios profesionales. Si no se dispone de un descamador específico, el dorso de un cuchillo de cocina —es decir, el lado sin filo— puede utilizarse para desprender las escamas sin dañar la piel.

Pescado blanca sobre una tabla de madera. Foto: Freepik.

También es posible recurrir a otros objetos firmes, como una cuchara o herramientas con bordes dentados, siempre que permitan levantar las escamas desde la base sin desgarrar la carne.

Paso a paso para descamar un pescado

Para realizar el proceso de forma correcta, se recomienda seguir una técnica ordenada:

- Primero, colocar el pescado sobre una superficie estable. Una opción práctica es hacerlo dentro de una bolsa de plástico grande para evitar que las escamas se dispersen.

- Luego, sujetar el pescado firmemente por la cabeza o la cola, de modo de tener control sobre el movimiento.

- El siguiente paso es raspar la piel utilizando el descamador o el dorso del cuchillo. Los movimientos deben hacerse desde la cola hacia la cabeza, en sentido contrario al crecimiento natural de las escamas. Es importante aplicar una presión constante y realizar movimientos cortos hasta que la superficie se sienta lisa al tacto.

- Por último, una vez terminado el proceso en ambos lados, se debe enjuagar el pescado con abundante agua fría para eliminar restos de escamas.

Con estos pasos, el pescado queda listo para su preparación, con una textura más agradable y mejores condiciones para la cocción.

En base a El Universal/GDA