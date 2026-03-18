El pescado más completo para la salud, según expertos: beneficios de la sardina y por qué consumirla

Entre tantos alimentos beneficiosos para la salud, algunos especialistas en nutrición y longevidad han puesto el foco en un producto accesible y muchas veces subestimado: la sardina. Según expertos, este pescado reúne una combinación de nutrientes que lo posiciona como una de las opciones más completas dentro de su categoría.

El experto en longevidad David Céspedes y el divulgador científico Diego Suárez destacaron en sus contenidos que incorporar sardinas en la alimentación habitual puede aportar beneficios relevantes para el organismo, gracias a su densidad nutricional.

Uno de los puntos que más resaltan los especialistas es la calidad de sus componentes. La sardina aporta proteínas de alto valor biológico y es rica en ácidos grasos omega-3, conocidos por su papel en la salud cardiovascular. También contiene vitamina D, un nutriente clave especialmente en épocas con menor exposición solar, y una amplia variedad de minerales esenciales.

Entre ellos se encuentran:



Calcio, presente en mayor cantidad cuando se consumen con espinas.

Magnesio y potasio, vinculados al funcionamiento muscular y celular.

Hierro y selenio, importantes para distintos procesos del organismo.

Yodo, clave para el correcto funcionamiento de la glándula tiroides.

Sardinas. Foto: Unsplash.

Además, este pescado incluye compuestos como la vitamina B12, la creatina y la coenzima Q10, que participan en procesos energéticos del cuerpo.

De acuerdo con estos especialistas, uno de los aspectos que diferencia a la sardina es su alta concentración de nutrientes en relación con su tamaño y su facilidad de acceso. En sus análisis sobre alimentación, Diego Suárez la ubica entre los alimentos más completos dentro del grupo de los pescados.

También destacan que elegir alimentos con alta densidad de nutrientes puede influir en el funcionamiento general del organismo, ya que la dieta actúa como la principal fuente de “energía” para sostener los procesos biológicos.

Sardinas enlatadas. Foto: Pixabay,

Un alimento accesible con impacto en la salud

Más allá de su aporte nutricional, los expertos coinciden en que la sardina tiene otra ventaja clave: su disponibilidad. Es un alimento relativamente económico y fácil de incorporar en distintas preparaciones.

En ese sentido, su consumo regular —dentro de una dieta equilibrada— puede contribuir a mejorar la calidad de la alimentación y apoyar funciones metabólicas importantes.

La conclusión de los especialistas es clara: priorizar alimentos simples, accesibles y ricos en nutrientes, como la sardina, puede ser una estrategia efectiva para favorecer la salud y acompañar un estilo de vida más equilibrado a largo plazo.

Con base en El Tiempo/GDA