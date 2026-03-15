¿Suplementos de magnesio sí o no? El error común que puede afectar tu salud si los tomás sin control

El magnesio es un mineral esencial que interviene en múltiples funciones del organismo. Participa en procesos relacionados con la actividad muscular, el metabolismo energético y la salud ósea, por lo que su consumo adecuado resulta importante en todas las etapas de la vida. Durante el envejecimiento pueden aparecer déficits debido a cambios fisiológicos, enfermedades o hábitos alimentarios que reducen su ingesta o absorción.

En personas sanas, los riñones suelen regular los niveles de magnesio al limitar la cantidad que se elimina por la orina. Por eso, una ingesta ligeramente baja no suele producir síntomas inmediatos.

No obstante, cuando la falta del mineral se prolonga en el tiempo pueden aparecer deficiencias. Según explica Violeta Ramírez, integrante de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, algunas enfermedades o determinados medicamentos pueden interferir con su absorción o aumentar su eliminación.

Entre los grupos con mayor riesgo de déficit se encuentran personas con enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, diabetes tipo 2, quienes consumen alcohol de forma prolongada o los adultos mayores. Los síntomas iniciales pueden incluir pérdida del apetito, náuseas, vómitos, cansancio o debilidad. En casos más graves pueden aparecer hormigueo, calambres musculares, convulsiones o alteraciones del ritmo cardíaco.

Magnesio.

Imagen creada con IA.

El interés creciente por los suplementos

En los últimos años, los suplementos con magnesio han ganado popularidad. Según Mar Blanco, vinculada al Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, este interés suele estar relacionado con tres objetivos frecuentes: mantener la musculatura, evitar calambres durante la actividad física y mejorar los niveles de energía o el descanso nocturno.

La detección de posibles déficits puede realizarse mediante análisis clínicos, aunque estos estudios no siempre se incluyen en controles médicos de rutina si no existen patologías específicas.

Los complementos alimenticios pueden recomendarse cuando existe una deficiencia nutricional o cuando alguna enfermedad dificulta la absorción de minerales. Sin embargo, los especialistas subrayan que estos productos no sustituyen una alimentación equilibrada. La suplementación debería revisarse con un profesional de la salud, ya que un déficit aparente podría corresponder en realidad a otros nutrientes, como zinc o selenio.

Suplemento de magnesio Foto: Freepik

Alimentos que aportan magnesio

La mayoría de las personas puede cubrir sus necesidades de magnesio a través de la alimentación. Entre los alimentos que lo contienen se encuentran:



Verduras de hoja verde como espinaca, acelga, rúcula o lechuga.

Brócoli y judías verdes.

Frutos secos como nueces, almendras y avellanas.

Atún y otras variedades de pescado azul.

Carnes como pavo.

Frutas como banana y palta.

Cereales integrales como arroz integral o salvado de trigo.

El magnesio presente de forma natural en los alimentos no suele representar un riesgo de exceso para personas sanas, ya que el organismo elimina el sobrante a través de la orina. En cambio, el consumo elevado mediante suplementos puede provocar efectos secundarios. Según Mar Blanco, a partir de unos 350 miligramos diarios algunas personas pueden experimentar molestias gastrointestinales.

Además, un consumo excesivo y prolongado podría alterar el equilibrio con otros minerales como el calcio o el zinc. Por esa razón, los especialistas recomiendan que la suplementación se realice con seguimiento profesional. Mantener una dieta variada y hábitos saludables suele ser suficiente para asegurar un aporte adecuado de este mineral esencial.

Con base en El Tiempo/GDA