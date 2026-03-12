Cuando gastronomía y comunicación se cruzan: nuevas herramientas para contar la cocina

La gastronomía y la comunicación tienen nuevos puntos de encuentro, en el mundo y en Uruguay. Cada vez más personas buscan, de distintas maneras, contar historias, hablar de comida, transmitir experiencias culinarias y comprender los negocios gastronómicos desde una mirada más estratégica. Se ve en medios, pero también en redes sociales, en formatos como streaming o podcast, hasta en blogs y los mismos restaurantes que deben saber comunicarse.

Este interés se refleja en iniciativas como la nueva especialización en Periodismo y comunicación en gastronomía que ofrece Gato Dumas Uruguay, pensada para quienes quieren combinar conocimientos culinarios con herramientas de comunicación y periodismo. La carrera busca preparar a profesionales capaces de presentar productos, servicios y experiencias gastronómicas con conocimiento y creatividad, sin perder de vista aspectos como la cultura, la sostenibilidad y la experiencia sensorial.

Alva Sueiras, coordinadora de la carrera, destacó que actualmente no hay nada parecido en la región a ese nivel de especialización: “Nos encanta que Uruguay sea pionero en este tipo de estudios en la región”.

El plantel docente está integrado con profesionales de distintas áreas: “El curso cuenta con un elenco activo, personas que trabajan día a día en comunicación y gastronomía, y que transmitirán su experiencia práctica a los estudiantes; no se trata solo de teoría académica”.

El fenómeno de comunicar gastronomía no se limita a cocineros o periodistas: agencias, instituciones y proyectos vinculados al turismo y la gastronomía también requieren profesionales que dominen tanto los códigos de la comunicación como el lenguaje de la cocina. Entre los contenidos más relevantes de esta nueva carrera se incluyen ética periodística, comunicación digital, historia y antropología de la alimentación, análisis de negocios gastronómicos y formación sensorial de alimentos y bebidas.

Además, también está presente la tendencia que apunta a integrar sostenibilidad y soberanía alimentaria como eje central de la narrativa gastronómica, reflejando un interés creciente por la responsabilidad social y ambiental en la industria.

“La idea es formar profesionales capaces de comunicar gastronomía con criterio y profundidad: entender qué hay detrás de cada plato, su historia, sus productos y sus técnicas, pero también aprender a narrar, a trabajar con ética periodística y a adaptarse a las nuevas narrativas digitales”, agregó Sueiras.

La carrera comienza en abril y se cursará hasta diciembre. Además del elenco docente, algunas clases contarán con panelistas virtuales y presenciales de distintos países de Latinoamérica y Europa y visitas de campo a lo largo del año.