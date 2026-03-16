Pan integral para adelgazar: el error nutricional que muchos cometen y cómo afecta a tu dieta

Muchas personas eligen el pan integral con la idea de que aporta menos calorías o que facilita la pérdida de peso. Sin embargo, desde el punto de vista nutricional, esa diferencia no es tan clara como suele creerse. La nutricionista Laura Pérez explicó en una entrevista con Europa Press que 100 gramos de pan integral aportan prácticamente la misma cantidad de calorías que 100 gramos de pan blanco. Entonces, ¿en qué se diferencia el integral del refinado?

Si bien el aporte energético es similar, el pan integral sí presenta una ventaja nutricional importante: su contenido de fibra. Este nutriente contribuye a generar mayor sensación de saciedad y puede ayudar a regular el apetito, lo que en algunos casos favorece el control del peso corporal. Por ese motivo, el pan integral puede ser una opción interesante dentro de una alimentación equilibrada, aunque no sea necesariamente menos calórico.

Mujer compra pan envasado en el supermercado. Foto: Freepik.

Más allá de elegir pan blanco o pan integral, los especialistas señalan que lo más importante es con qué alimentos se acompaña. Para equilibrar una comida, la nutricionista recomienda combinar el pan con ingredientes que aporten nutrientes y aumenten la saciedad, como verduras y hortalizas, proteínas magras, grasas saludables y legumbres. Estas combinaciones ayudan a lograr comidas más completas desde el punto de vista nutricional.

Otro aspecto importante es que no todos los productos etiquetados como integrales tienen la misma calidad nutricional. Algunos panes industrializados pueden incluir azúcares añadidos o harinas refinadas que reducen sus beneficios. Por eso, Pérez recomienda revisar el listado de ingredientes. Lo ideal es que la harina integral aparezca como el primer componente y que el producto no contenga demasiados aditivos o azúcares.

Mujer come sándwich. Foto: Freepik.

El consumo de pan puede formar parte de una alimentación saludable si se controla la cantidad y se acompaña con alimentos frescos y nutritivos. La elección entre pan integral y pan blanco no cambia drásticamente el aporte calórico; lo que realmente influye en la salud es el conjunto de la dieta, la calidad de los ingredientes y el equilibrio entre los alimentos.

Con base en El Tiempo/GDA