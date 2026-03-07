Día Mundial de los Cereales: el pequeño cambio que la OMS recomienda para bajar azúcar en sangre y colesterol

Hoy es el Día Mundial de los Cereales y la fecha invita a pensar en un grupo de alimentos que suele estar todos los días en la mesa, pero no siempre en su versión más nutritiva. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), llevar una alimentación saludable implica consumir una amplia variedad de alimentos: frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y fuentes magras de proteína. En ese conjunto, los cereales integrales cumplen un rol central por su aporte de energía, fibra y micronutrientes esenciales.

Pero ¿qué significa exactamente que un cereal sea “integral”? A diferencia de los cereales refinados —como la harina blanca o el arroz blanco—, los integrales conservan todas las partes del grano: el salvado, el germen y el endospermo. Esto se traduce en un mayor contenido de fibra, vitaminas del complejo B, minerales como hierro y magnesio, y compuestos antioxidantes. Avena, arroz integral, maíz, trigo integral, cebada y centeno son algunos de los más comunes y fáciles de conseguir.

Pan blanco e integral. Foto: Commons.

Incorporarlos de forma regular tiene múltiples beneficios para la salud. La fibra ayuda a mejorar el tránsito intestinal, favorece la saciedad y contribuye a regular los niveles de colesterol y glucosa en sangre. Además, consumir cereales integrales de manera habitual se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y aumento de peso. No se trata de eliminar alimentos, sino de elegir versiones más completas y nutritivas dentro de lo que ya comemos.

¿Cómo sumarlos al día a día sin complicarse? Un primer paso simple es reemplazar, de a poco, los refinados por integrales: arroz integral en lugar de arroz blanco, fideos integrales, pan integral con lista corta de ingredientes o avena tradicional para desayunos y meriendas. También es clave combinarlos con verduras, legumbres y proteínas, como sugiere la OMS, para lograr platos equilibrados y sostenibles en el tiempo.

Ensalada con arroz integral. Foto: Freepik.

Recetas con cereales integrales

Para celebrar el Día Mundial de los Cereales con ideas prácticas, la propuesta es llevar la teoría al plato, sin recetas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir. Estas preparaciones buscan mostrar que es posible comer rico, nutritivo y equilibrado, incluso en días de poco tiempo.



Avena cocida “salada” para el desayuno o la cena. Cociná avena arrollada en agua o caldo suave. Sumá un huevo pochado o revuelto, un poco de queso magro y verduras salteadas (espinaca, cebolla o tomate). Es una opción nutritiva, saciante y muy fácil. Ensalada tibia de arroz integral y lentejas. Mezclá arroz integral ya cocido con lentejas, zanahoria rallada, cebolla morada y perejil. Condimentá con aceite de oliva, limón y un toque de sal. Funciona como plato principal o acompañamiento y se puede llevar en vianda. Granola casera rápida. Combiná avena, semillas (girasol, lino o chía), un puñado de frutos secos y un chorrito de miel. Llevá al horno unos minutos hasta dorar. Ideal para acompañar yogur o fruta fresca en el desayuno o la merienda.

Esta fecha es una buena excusa para revisar elecciones cotidianas y recordar que comer saludable no tiene por qué ser complicado. A veces, pequeños cambios —como elegir integral— hacen una gran diferencia.