Qué le pasa a tu cuerpo cuando desayunás arándanos y por qué sumarlos a tu primera comida del día

El desayuno es considerado la comida más importante del día. No omitirlo puede ayudar a comenzar la jornada con energía, buen humor y mejores niveles de concentración.

Entre las frutas que suelen acompañarlo están la banana, la manzana o la naranja, aunque pocas veces se piensa en los arándanos como opción habitual.

Sin embargo, este fruto destaca por su aporte nutricional. De acuerdo con expertos en salud del St. Joseph's Hospital, en Arizona, Estados Unidos, el arándano puede favorecer distintos sistemas del cuerpo, desde el cardiovascular hasta el cognitivo.

Se trata de un alimento rico en antioxidantes —principalmente antocianinas—, además de vitamina C, potasio, manganeso, calcio, hierro y fibra. Puede consumirse fresco, seco, como snack o en jugos, manteniendo sus propiedades.

Arándanos. Foto: Pixabay

Diez beneficios asociados a su consumo

Según los especialistas, incorporar arándanos a la alimentación puede aportar los siguientes beneficios:

- En mujeres, consumir tres raciones por semana ayuda a reducir la presión arterial y a prevenir ataques cardíacos.

- En adultos, tanto hombres como mujeres, contribuyen a disminuir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 gracias a su contenido de fibra, que ayuda a nivelar los niveles de glucosa en sangre y lípidos.

- A nivel cognitivo, su consumo mejora la memoria y la coordinación corporal, especialmente en adultos mayores.

- La fibra que contienen combate molestias vinculadas al estreñimiento, como dolor e inflamación.

- Por su alto contenido de antioxidantes, favorecen la cicatrización de la piel.

- El jugo de arándano puede ser un auxiliar en el tratamiento de infecciones de las vías urinarias.

- Las vitaminas A y B presentes en este fruto fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a combatir virus y bacterias del sistema respiratorio.

- Los especialistas recomiendan el consumo de arándanos rojos para reducir el colesterol LDL, conocido como “malo”.

- Gracias a su aporte de polifenoles y antioxidantes, pueden contribuir a prevenir enfermedades en las encías.

- Asimismo, mejoran la salud visual por su contenido de antocianinas, que protegen la retina y combaten la fatiga visual.

¿Cuánto se recomienda consumir?

Como con cualquier alimento, es importante moderar su ingesta, especialmente en personas con diabetes. En general, una porción diaria de entre 90 y 150 gramos se considera segura.

En base a El Universal/GDA