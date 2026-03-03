Amazake: la bebida japonesa fermentada de arroz con nutrientes y bacterias beneficiosas

El amazake es una bebida tradicional japonesa de arroz dulce fermentado con miles de años de historia.

Este líquido, de textura cremosa y sabor dulce, puede servirse tanto frío como caliente y es valorado por los beneficios que aporta al organismo.

Su preparación se basa en una técnica de fermentación y conservación de alimentos que combina arroz hervido, agua y koji. Estos hongos también se emplean en otros fermentos de la cocina asiática, como el miso, el natto o la salsa de soja, según el portal especializado ‘Okinawa’. Tras un periodo de entre ocho y diez horas, la bebida queda lista para su consumo.

Aunque sus ingredientes son sencillos, el amazake es rico en nutrientes como glucosa, aminoácidos y vitaminas del complejo B. De acuerdo con distintas fuentes, es ideal para mejorar la salud intestinal y también se le atribuyen efectos en la piel, por lo que es habitual en los hogares japoneses.

Arroz. Foto: Pixabay.

Misaki, modelo y embajadora de Spa LaQua en Tokio, explicó a la ‘BBC’ que el grupo de vitaminas B presente en el amazake se relaciona con el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, así como con la salud de la piel y el cabello. Además, señaló que contiene ergotioneína, un antioxidante que inhibe el envejecimiento cutáneo, por lo que se esperan efectos positivos en la belleza.

En la misma línea, Adam Yee, científico alimentario y presentador del pódcast ‘My Food Job Rocks’, sostuvo que los minerales y vitaminas de esta bebida pueden mejorar la apariencia de la piel y el cabello cuando se consume en cantidades adecuadas.

La popularidad del amazake es tal que fue registrado en el libro histórico Nihon Shoki, una de las crónicas oficiales más antiguas de Japón. Actualmente se puede encontrar en cafeterías y tiendas del país, donde lo consumen tanto locales como turistas, ya que no tiene restricciones.

Entre los beneficios que se le atribuyen también se mencionan su ayuda para aliviar la resaca, mejorar los ciclos del sueño y favorecer el sistema digestivo. Además, contiene ácido fólico, ácido ferúlico y fibra.

En base a El Tiempo/GDA