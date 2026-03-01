Mucho más que sabor: el mecanismo oculto de la menta que la ciencia ahora usa para tratar el dolor crónico

La sensación de frescor que provoca la menta no es solo una impresión subjetiva. Detrás de ese efecto hay un mecanismo molecular preciso que el cuerpo humano utiliza para detectar el frío.

Un grupo de investigadores logró reconstruir cómo actúa la proteína TRPM8, considerada el principal sensor de frío del organismo. Este canal cambia su estructura para enviar señales al cerebro cuando la temperatura desciende o cuando entra en contacto con mentol, el compuesto característico de la menta.

“Es el sensor principal que le indica al cerebro cuándo hace frío. Sabíamos que esto ocurría desde hace tiempo, pero no cómo. Ahora podemos verlo”, explicó Hyuk-Joon Lee, investigador del laboratorio de Seok-Yong Lee en la Universidad de Duke, en un estudio publicado el 21 de febrero de 2026.

La investigación permitió describir con detalle cómo la proteína TRPM8 se modifica estructuralmente para transmitir a las neuronas la señal asociada al frío. La hierbabuena, además, contiene compuestos como mentol, flavonoides, vitamina A, magnesio, hierro, sodio y potasio, que explican parte de sus propiedades sensoriales.

Mujer con dolor de cabeza por frío. Foto: Freepik.

Cómo responden las neuronas al frío

Para observar estos cambios con precisión, los científicos utilizaron criomicroscopía electrónica, una técnica que congela las muestras con nitrógeno líquido y permite analizar su estructura casi átomo por átomo. Así pudieron identificar qué ocurre dentro de la proteína cuando detecta temperaturas bajas.

El análisis mostró que, cuando la piel registra temperaturas inferiores a 27 °C, el canal TRPM8 comienza a abrirse. Esta apertura permite la entrada de ciertos iones en la célula, lo que desencadena una señal nerviosa hacia el cerebro que advierte sobre el descenso térmico. Sustancias como el mentol o el eucaliptol también se unen a la proteína y facilitan ese proceso, generando sensación de frescor incluso sin frío real.

El mentol es producido naturalmente por la menta y plantas de la misma familia como estrategia defensiva frente a insectos y herbívoros. Estudios previos indican que este compuesto puede inhibir el crecimiento de bacterias perjudiciales para las plantas y, además, provocar una sensación desagradable en muchos animales, lo que reduce su consumo.

En los humanos, en cambio, esa sensación se asocia culturalmente con limpieza y frescura. Por eso, hoy el mentol se produce de forma industrial a partir del aceite de piperita —un híbrido de menta y hierbabuena— y se incorpora a productos cosméticos, médicos y de higiene personal, como las pastas dentales.

Bebida con hojas de menta Foto: Frepik

Frío y mentol: un efecto combinado

Los investigadores comprobaron que el frío y el mentol actúan de manera conjunta. “Cuando combinamos frío con mentol, la respuesta se potencia de forma sinérgica”, explicó Lee. De hecho, el equipo necesitó aplicar ambas condiciones para estabilizar la proteína en su estado más abierto y poder estudiarla en detalle.

Comprender este mecanismo tiene implicancias clínicas relevantes. Alteraciones en el funcionamiento de TRPM8 se han vinculado con dolor crónico, migrañas, sequedad ocular e incluso ciertos tipos de cáncer. Ya existen medicamentos aprobados que actúan sobre esta vía, como Acoltremon, un análogo del mentol que se administra en gotas oftálmicas para estimular la producción de lágrimas y aliviar la irritación ocular.

“Antes no estaba claro cómo el frío activaba este canal a nivel estructural. Ahora sabemos que desencadena cambios específicos en la región de los poros de TRPM8”, señaló Lee. El estudio fue presentado en la reunión anual de la Sociedad de Biofísica, y los investigadores planean seguir explorando mecanismos similares vinculados a la percepción sensorial y la salud.

Con base en El Tiempo/GDA