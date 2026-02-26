Visión borrosa: el síntoma que puede alertar sobre falta de vitaminas esenciales

La aparición de visión borrosa suele generar una preocupación inmediata en los pacientes, aunque este síntoma no siempre está vinculado a patologías graves o defectos refractivos. En diversas ocasiones, la pérdida de nitidez visual puede ser una señal directa de un déficit de vitaminas esenciales, las cuales desempeñan roles específicos y críticos para mantener el sistema ocular en condiciones óptimas de funcionamiento.

Según la doctora Beatriz Gonzalo, oftalmóloga especialista en retina de la clínica Oftalvist, la incorporación de nutrientes con capacidad antioxidante es fundamental para la protección de la retina. Vitaminas como la A, C, E y ciertos componentes del complejo B no solo promueven una buena salud visual, sino que actúan como una barrera preventiva frente a diversas enfermedades oculares degenerativas, favoreciendo el metabolismo celular del ojo.

El rol de la vitamina A en el metabolismo de la retina

La vitamina A se posiciona como el componente clave para el funcionamiento de las células retinianas. Su participación en el metabolismo ocular es determinante; se encuentra presente en alimentos de consumo diario como zanahorias, boniato y verduras de hoja verde. Asimismo, los vegetales y frutas de pigmentación amarilla o naranja —tales como el maíz, el melón, las ciruelas y las naranjas— aportan luteína y zeaxantina. Estos compuestos son esenciales para proteger la retina y su suplementación es recomendada para prevenir cuadros graves de afecciones visuales.

Primer plano del ojo de una persona. Foto: archivo.

Antioxidantes y complejo B: protección contra la degeneración

Las vitaminas C, E y B12 destacan por su potente capacidad antioxidante, un factor decisivo para evitar enfermedades degenerativas. Mientras la vitamina C se obtiene principalmente de cítricos, pimientos y tomates, la vitamina E ofrece propiedades protectoras que resguardan la estructura ocular. Por su parte, la vitamina B12, presente en lácteos como la leche y el queso, es vital para la salud visual a largo plazo y contribuye, además, a mejorar el rendimiento físico y mental cuando se integra en una dieta equilibrada.

Foto: Commons.

Minerales y Omega-3 para el cuidado ocular crónico

Más allá del aporte vitamínico, el organismo requiere de minerales específicos para el depósito de iones en la retina, siendo el zinc uno de los más cruciales para este metabolismo. En paralelo, los ácidos grasos omega-3 son valorados por sus propiedades antiinflamatorias, capaces de reducir la inflamación crónica y prevenir el deterioro de los ojos. Otros elementos como la taurina y el resveratrol también han demostrado beneficios significativos, consolidando un esquema nutricional que reduce el riesgo de desarrollar problemas de visión de forma prematura.

En base a El Tiempo/GDA