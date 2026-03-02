No cocines el arroz con agua: el ingrediente clave que debés sumar para más sabor y mejor textura

El arroz blanco es un infaltable en muchas cocinas y suele ser el comodín para acompañar carnes, milanesas o guisos. Sin embargo, prepararlo únicamente con agua puede dejarlo neutro y, si no se controla bien la cocción, algo pasado. En los últimos días volvió a viralizarse una alternativa sencilla: reemplazar el agua por caldo de pollo para potenciar sabor y mantener los granos sueltos.

Además de realzar el perfil aromático, este cambio aporta mayor profundidad al plato sin necesidad de agregar demasiada sal. El secreto está en que el caldo impregna cada grano y suma un efecto umami natural, logrando un arroz más sabroso sin complicar la receta.

Por qué el caldo mejora el arroz

De acuerdo con publicaciones especializadas en nutrición como la revista Tua Saúde, el arroz blanco es una fuente importante de carbohidratos, vitaminas y minerales, y suele recomendarse en personas con molestias digestivas por su fácil digestión. Al prepararlo con caldo de pollo, no se altera su valor energético principal, pero sí se mejora su sabor y textura.

La técnica fue difundida por el chef mexicano José Ramón Castillo, quien propone sumar también un poco de manteca durante el sofrito inicial. Esto ayuda a que el grano se selle levemente antes de incorporar el líquido, lo que favorece que quede más suelto y no se “bata”.

Arroz. Foto: Pixabay.

Cómo preparar arroz blanco con caldo y manteca

Ingredientes



2 tazas de caldo de pollo

1 taza de arroz blanco lavado

3 cucharadas de manteca

1 zanahoria chica en cubitos

1 rama de apio picada

1 diente de ajo

Un trozo de cebolla

Paso a paso

Primero, derretir la manteca en una cacerola a fuego medio. Sofreír la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Agregar la zanahoria y el apio, y cocinar un par de minutos.

Arroz cocido en una olla Foto: Freepik

Incorporar el arroz blanco previamente lavado y mezclar bien para que absorba los sabores. Luego añadir las dos tazas de caldo de pollo caliente, tapar y cocinar a fuego bajo durante unos siete minutos.

Apagar el fuego y dejar reposar sin destapar. El calor residual terminará la cocción. Tras unos minutos, remover suavemente con un tenedor para separar los granos.

El resultado es un arroz más aromático, con mejor textura y un sabor más profundo.

En base a El Universal/GDA