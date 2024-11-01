Tatiana Scherz Brener es licenciada en Comunicación por la Universidad ORT Uruguay. Completó el Curso de Posgrado Internacional "Escrituras: Creatividad Humana y Comunicación" en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Trabaja en El País desde abril del 2022. Actualmente forma parte del equipo de Bienestar y antes formó parte de las secciones Sostenible y Vivir. En el pasado también publicó artículos de forma independiente en El Observador y La Diaria. En 2020 realizó el curso de formación específica 'Comunicación en tiempos de cambio' en la Universidad de Salamanca (España).