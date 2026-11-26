Más de diez pedidos de ayuda por día. Esa es la cantidad de consultas que recibe Cafelino de personas que buscan asistencia para gatos en situación de abandono o desamparo. Algunos perdieron a sus tutores, otros quedaron sin hogar tras una separación familiar o una mudanza, y muchos llegan derivados por rescatistas y refugios desbordados. La demanda refleja una problemática que el centro intenta abordar desde dos frentes: el rescate de animales y la educación en bienestar animal y tenencia responsable. Pero hoy esa tarea también está en riesgo: Cafelino atraviesa una situación económica delicada y necesita duplicar su cantidad de suscriptores mensuales para poder continuar .

“Lo que está en riesgo no es solamente la continuidad de Cafelino, sino un proyecto educativo y social que trabaja sobre uno de los principales problemas de nuestra sociedad: el abandono y el maltrato animal”, advirtió Alen Machado Acosta, director del centro. En sus cuatro años de trabajo, más de 500 gatos pasaron por sus procesos de rescate y cuidado. Sin embargo, su objetivo no es convertirse en un refugio cada vez más grande, sino contribuir a que cada vez menos animales necesiten ser rescatados.

Educar para prevenir el abandono

Cafelino no se define como un refugio tradicional ni como una cafetería con gatos. Es un Centro Educativo de Bienestar Animal y Tenencia Responsable, registrado ante el Ministerio de Educación y Cultura, que combina rescate, recuperación, convivencia felina, adopciones, programas educativos y actividades de sensibilización. “Nuestra verdadera misión es educar en bienestar animal y tenencia responsable, utilizando el vínculo entre las personas y los animales como una herramienta de transformación social”, señaló Machado Acosta.

Los animales que llegan al centro atraviesan una evaluación sanitaria, reciben atención veterinaria y, cuando es necesario, pasan por un proceso de recuperación y adaptación. El objetivo no es simplemente encontrarles un hogar, sino que la adopción sea responsable y definitiva. Por eso, el proceso también tiene una dimensión educativa. Quienes se acercan a adoptar deben comprender qué implica convivir con un gato, cuáles son sus necesidades, cómo interpretar su comportamiento y qué responsabilidades supone incorporarlo a la familia. El espacio de convivencia felina permite, además, conocer a los animales en un entorno cuidado y construir un vínculo sin forzar el contacto.

Gato interactúa con personas en Cafelino. Foto: Cortesía Cafelino.

Las causas por las que un gato queda desamparado son diversas. Algunos pierden a sus tutores cuando estos fallecen; otros quedan en medio de separaciones familiares o de mudanzas al exterior. También llegan animales encontrados en la calle y pedidos de ayuda de rescatistas y refugios que no dan abasto. Para Machado Acosta, esa realidad evidencia que el abandono no puede ser responsabilidad exclusiva de quienes rescatan animales: “Es un problema de toda la sociedad. Nosotros estamos en primera línea, atendiendo las consecuencias, pero necesitamos que toda la comunidad se involucre para transformar las causas. Y esa transformación comienza con la educación”.

Qué puede aportar el vínculo con los gatos al bienestar

La convivencia con gatos puede tener efectos positivos en el bienestar emocional. La compañía, las rutinas compartidas y las interacciones afectuosas pueden favorecer la sensación de conexión y ayudar a aliviar el estrés y la soledad. “Hemos visto personas que llegan atravesando momentos difíciles y encuentran en el contacto con los gatos un espacio de calma. Personas mayores que recuperan momentos de conexión y compañía, niños que aprenden a expresar afecto desde el respeto y visitantes que descubren una forma diferente de relacionarse con los animales”, relató el director de Cafelino.

No obstante, para que la convivencia sea beneficiosa, también es necesario atender el bienestar de los gatos y respetar sus necesidades. No todos buscan el contacto de la misma manera: algunos disfrutan de las caricias y la proximidad, mientras que otros necesitan distancia, tranquilidad o tiempo para acercarse. Aprender a reconocer esas señales forma parte de una tenencia responsable.

Esa mirada está presente en el funcionamiento del centro. Cafelino es miembro de la Asociación Veterinaria Felina (Feline VMA) y cuenta con la certificación Cat Friendly, un programa internacional impulsado por esa organización y por International Cat Care que promueve prácticas para reducir el miedo, el estrés y la ansiedad de los gatos en los entornos de atención. También desarrolla actividades educativas y culturales, y publicó el libro Juana, una gata en casa. Entendiendo a tu gato, que aborda la convivencia y las necesidades de estos animales.

DIVERTIRSE Y COLABORAR Ajedrez y café: una propuesta para colaborar con Cafelino El sábado 5 de diciembre se realizará una actividad que combina ajedrez y café, organizada por Chess & Coffee MVD. El encuentro será de 14 a 16 horas y tendrá un costo de $400. Una parte de lo recaudado será destinada a Cafelino, el Centro Educativo de Bienestar Animal y Tenencia Responsable, para contribuir con el trabajo que desarrolla en favor de los gatos.

Una continuidad que depende de la comunidad

La situación económica actual obliga a Cafelino a buscar nuevas formas de sostener su actividad. Machado Acosta señaló que el centro no recibe apoyo del Estado, pese a contar con el reconocimiento de Marca País y desarrollar su trabajo con estándares y certificaciones internacionales. Por eso, además de las visitas, la cafetería, los talleres, las actividades y la tienda, las suscripciones mensuales se volvieron una herramienta fundamental para garantizar ingresos estables.

Actualmente hay 1.000 personas suscriptas, pero el objetivo es llegar a 2.000. Los aportes comienzan en 50 pesos mensuales y pueden realizarse mediante Mercado Pago, Dona Fácil, PayPal —para quienes quieran colaborar desde el exterior— o débito automático a través de Itaú. Las opciones están disponibles en el enlace de la biografía de Instagram de Cafelino .

“No necesitamos grandes aportes individuales, sino muchas personas dispuestas a comprometerse con un pequeño aporte todos los meses”, sostuvo el director. La diferencia, dijo, está en contar con ingresos recurrentes que permitan afrontar los costos de funcionamiento, planificar las actividades educativas y continuar con los rescates y las adopciones. Y concluyó: “Rescatamos gatos porque necesitan una segunda oportunidad, pero educamos porque queremos construir una sociedad en la que cada vez menos gatos necesiten ser rescatados”.

Los gatos Julio y Tito en Cafelino. Foto: Cortesía Cafelino.