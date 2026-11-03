Cómo influyen las mascotas en nuestra salud mental y física según la ciencia y los expertos

El ritmo acelerado de las rutinas actuales y las exigencias de la vida urbana generaron un aumento paulatino de los niveles de estrés, ansiedad y sedentarismo en la población. Frente a este panorama, la búsqueda de hábitos que devuelvan el equilibrio integral se volvió una prioridad. En este escenario, la presencia de animales de compañía en el hogar dejó de ser percibida como un simple pasatiempo para consolidarse como un factor protector fundamental para la salud física y mental.

El impacto neurobiológico de la compañía animal

El contacto diario con una mascota desencadena respuestas fisiológicas directas en el organismo humano. Diferentes estudios clínicos demostraron que interactuar con un perro o un gato —mediante caricias, juegos o simplemente compartiendo un espacio en silencio— reduce de forma notable los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés, al tiempo que estimula la liberación de oxitocina, serotonina y dopamina.

«La interacción deliberada con un animal genera una modulación inmediata en el sistema nervioso. Se observa una baja en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial, lo que ayuda a mitigar cuadros leves de ansiedad y favorece estados de calma profunda», explica la Lic. en Psicología Mariana Rodríguez, especialista en bienestar emocional. Según la profesional, el vínculo que se construye con la mascota ofrece un espacio de contención afectiva sin juzgamientos, lo que resulta sumamente valioso en procesos de aislamiento o duelo.

Movimiento diario y prevención del sedentarismo

Más allá del plano emocional, la convivencia con animales actúa como un dinamizador natural de la actividad física. Mantener la rutina de paseos de un perro exige romper con las horas acumuladas frente a la pantalla y salir al aire libre, lo que impacta de manera directa en la salud cardiovascular.

«Los paseos diarios no solo satisfacen las necesidades biológicas y de exploración del perro, sino que garantizan al tutor una cuota fija de caminata diaria a ritmo constante. Esto combate el sedentarismo de forma sostenida, ya que no depende de la motivación personal, sino del compromiso asumido con la mascota», señala el Dr. Juan Pablo Gómez, médico veterinario y diplomado en etología clínica.

Foto: Freerange.

El beneficio de la rutina y la estructura mental

Para personas que atraviesan momentos de apatía, desempleo o cambios vitales significativos, la presencia de un animal en la casa aporta un eje organizador. Las tareas asociadas a su cuidado —alimentar, limpiar, pasear y llevar al veterinario— establecen estructuras temporales claras.

Esta responsabilidad cotidiana ofrece un sentido de propósito que contrarresta la procrastinación y el desánimo. Además, en el caso de los adultos mayores, la compañía animal disminuye la percepción de soledad no deseada y estimula las funciones cognitivas al mantenerse atentos a sus necesidades.

Gato anaranjado recostado en un sillón junto a su dueña. Foto: Canva.

Claves para un vínculo beneficioso y responsable

Para que la relación genere un impacto positivo en ambas partes, los expertos coinciden en la necesidad de garantizar el bienestar del animal. Un entorno estresante para la mascota o la falta de cobertura de sus necesidades de especie terminan por alterar la convivencia y anular los beneficios mutuos.

