Alquileres de verano en la costa: precios en dólares, reservas en marcha y la preocupación por el tipo de cambio

El mercado de alquileres turísticos en los principales destinos de la costa uruguaya comenzó a registrar las primeras reservas de propiedades de cara a la temporada de verano 2026-2027. Operadores de Maldonado, Canelones, Colonia y Rocha señalaron a El País que ya se están concretando arrendamientos, aunque con diferencias entre los distintos balnearios y segmentos del mercado. En materia de precios, los operadores resaltaron que la tendencia apunta a mantener valores similares a los del verano anterior, mientras que las expectativas son alcanzar niveles de actividad parecidos a los de la última temporada turística.

Maldonado

El vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este/Maldonado, Javier Sena, señaló a El País que el mercado viene registrando un volumen importante de consultas, muchas de las cuales ya se concretaron en reservas. Según explicó, los propietarios están manteniendo los valores en términos generales respecto al verano anterior “a pedido de la cámara”.

En cuanto al comportamiento de la demanda, Sena indicó que las primeras propiedades en alquilarse fueron las de mayor categoría, dirigidas a turistas de alto poder adquisitivo. En ese segmento, las casas y apartamentos de lujo presentan valores que oscilan entre US$ 20.000 y US$ 50.000 por quincena, dependiendo de las características y la ubicación.

En el caso de los apartamentos de un dormitorio con vista al mar y servicios, los alquileres rondan los US$ 3.000 durante la primera quincena de enero y US$ 2.500 en la segunda.

Para unidades de dos dormitorios ubicadas en primera o segunda línea frente al mar, los precios se sitúan alrededor de US$ 4.500 y US$ 4.800, mientras que los inmuebles de segunda línea pueden costar entre 20% y 25% menos que los de primera línea, según Sena.

Vista aérea de la playa El Emir de Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Respecto a las zonas más demandadas, Sena explicó que las propiedades premium no se concentran únicamente en la playa Brava, sino que también se encuentran en La Barra, Manantiales y la península de Punta del Este. También remarcó que, a medida que avanzan las reservas, comenzó a observarse un mayor movimiento en propiedades de segunda línea.

En cuanto al origen de los turistas, el operador sostuvo que los argentinos continúan siendo los principales clientes del destino y estimó que representan entre el 60% y el 75% de los alquileres durante el verano, una participación que espera se mantenga esta temporada.

Sobre las perspectivas frente al año anterior, Sena indicó que “el año pasado arrancaron un poco más fuerte en octubre y noviembre que este año", afirmó, aunque destacó que actualmente el movimiento se presenta de manera más pareja y sostenida.

No obstante, una de las principales “luces rojas” del sector de cara a la temporada de verano está vinculada a la cotización del dólar. "Está muy bajo (el dólar), entonces dificulta al que va a alquilar o al que va a invertir", señaló Sena, quien advirtió que los costos internos de Uruguay continúan siendo elevados, lo cual “dificulta las conclusiones de los negocios” en algunas ocasiones.

Canelones

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Inmobiliarias de la Costa de Canelones, Luis Cruz, señaló a El País que comenzaron a registrarse consultas y algunas contrataciones para el próximo verano, en un contexto de expectativas favorables entre los propietarios costeros.

En materia de precios, explicó que las propiedades disponibles presentan valores que rondan entre US$ 85 y US$ 120 diarios, dependiendo de sus características. Para viviendas de mayor tamaño, con tres dormitorios, dos baños y piscina, el alquiler puede alcanzar aproximadamente los US$ 3.000 por quincena.

En cuanto a la distribución geográfica, el operador señaló que las consultas abarcan diversos destinos de la costa canaria, entre ellos Atlántida, Costa Azul y El Pinar, aunque destacó que en Atlántida ya se concretaron algunos alquileres para la primera quincena de enero.

Playa de Atlántida, departamento de Canelones. Foto: Intendencia de Canelones.

Respecto al interés de extranjeros, indicó que se recibieron consultas de argentinos provenientes principalmente de Buenos Aires, aunque todavía no se tradujeron en contrataciones. En ese sentido, explicó que algunos potenciales visitantes manifiestan dudas vinculadas a la evolución de la economía argentina y al comportamiento del dólar.

En cuanto a las expectativas para la próxima temporada, el vicepresidente de la gremial inmobiliaria consideró que la actividad podría alcanzar niveles similares a los del verano anterior. "Muy temprano todavía para anunciarlo, pero por lo menos pienso yo que se va a mantener el nivel del año pasado", afirmó.

Colonia

Por su parte, la presidenta de la Asociación Turística Departamental de Colonia (ATDC), Daniela Hernández, señaló a El País que las perspectivas para la temporada de verano 2026-2027 son “positivas”, con un nivel de reservas “similar al registrado a esta misma altura del año pasado” y un “crecimiento moderado” en las consultas.

Hernández sostuvo que Colonia cuenta con una ventaja por su “ubicación estratégica” y su “conectividad con Buenos Aires y Montevideo”, lo que favorece la llegada de visitantes que organizan sus viajes con menor anticipación.

En cuanto al origen de los turistas, indicó que Argentina continúa siendo uno de los “principales mercados emisores”, junto con “el turismo interno uruguayo”. A su vez, destacó que los operadores receptivos comenzaron a identificar “señales alentadoras” de interés por parte de turistas “extrarregionales, particularmente europeos y norteamericanos”.

Una de las novedades que resaltó la presidenta de la ATDC es que algunos programas turísticos están comenzando a incorporar “estadías de dos y tres noches” en el departamento, “superando las tradicionales visitas por el día o de una sola noche”.

En materia de alojamiento, explicó que existe una oferta variada tanto en el este como en el oeste del departamento.

En la zona de Carmelo, las propiedades ubicadas en barrios privados o áreas residenciales pueden superar los US$ 300 diarios. Por su parte, en Colonia del Sacramento existen alternativas que van desde aproximadamente US$ 50 hasta más de US$ 300 por noche, dependiendo de la ubicación, la capacidad y las características del inmueble.

Colonia del Sacramento Foto: Archivo El País

Agregó que las propiedades situadas en primera línea frente al río y en el Barrio Histórico presentan los valores más elevados.

Rocha

En Rocha, el directivo de la Cámara Inmobiliaria departamental, Jesús Ramos, explicó a El País que el comportamiento del mercado presenta diferencias entre Barra del Chuy y Punta del Diablo, dos destinos generalmente demandados para la temporada de verano en este departamento.

En Barra del Chuy, el movimiento comenzó a intensificarse durante las últimas semanas, con numerosas consultas y las primeras reservas concretadas. Según explicó, incluso durante los fines de semana se acercan interesados para contratar propiedades de cara al verano.

Una de las particularidades de este balneario es que los alquileres se comercializan en pesos uruguayos, una modalidad que, según Ramos, da mayor previsibilidad a los turistas ante las variaciones del tipo de cambio. En cuanto a los valores, señaló que una vivienda de dos dormitorios ronda los $ 4.000 diarios y difícilmente supera los US$ 100 por jornada.

Ramos destacó que Barra del Chuy se caracteriza por ser uno de los destinos más económicos de Rocha y que su cercanía con Brasil representa una ventaja para los visitantes, especialmente por las posibilidades de acceder a productos y alimentos a precios convenientes.

En Punta del Diablo, en cambio, el escenario es diferente. Si bien existen consultas y algunas reservas, el nivel de contrataciones todavía es reducido. Ramos atribuyó esta situación a la amplia disponibilidad de alojamientos, producto del importante desarrollo de complejos turísticos registrado en el destino.

Balneario de Punta del Diablo. Foto: Faustina Bartaburu

"Todavía hay muchísima oferta en Punta del Diablo", sostuvo. Según explicó, esa disponibilidad permite que muchos turistas posterguen la contratación hasta fechas más próximas al verano, con la expectativa de encontrar propiedades disponibles.

En cuanto al comportamiento general de la temporada en Rocha, Ramos estimó que se mantendrán niveles de actividad similares a los del año pasado.

"Las temporadas buenísimas ya fueron", afirmó el operador, al señalar que los períodos de mayor ocupación se concentran actualmente en determinadas fechas y que ya no se registra el mismo nivel de alquileres durante el verano.