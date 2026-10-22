Maldonado concentró más del 50% del gasto turístico del país: cuánto dinero movió y cuántos turistas recibió

Maldonado concentró el 52% del gasto turístico de Uruguay en 2025 y registró la tasa de empleo más alta del país, según el primer informe del Observatorio Económico y Turístico del departamento. El documento también destacó el crecimiento de su tejido empresarial, aunque advirtió sobre la informalidad laboral y la dependencia del mercado argentino.

El Observatorio es una iniciativa impulsada por la Cámara Empresarial de Maldonado, la Intendencia de Maldonado y la Universidad Católica del Uruguay (UCU).

En relación al turismo, el informe señaló que durante 2025 Maldonado recibió 877.179 visitantes, que generaron un gasto de US$ 1.062 millones, equivalente al 52% del gasto turístico total de Uruguay.

El gasto promedio por visitante alcanzó los US$ 1.210, más del doble del promedio nacional que se situó en US$ 566. Punta del Este concentró el 85% de los visitantes y el 87% del gasto turístico departamental, mientras que Piriápolis recibió más de 128.000 turistas, que gastaron US$ 143 millones.

El turismo genera más de 12.000 empleos y sostiene una actividad de construcción de segundas residencias superior a US$ 1.000 millones anuales, según el informe.

Puerto de Punta del Este. Foto: Rosana Decima

El Observatorio también advirtió sobre la dependencia del turismo argentino y los problemas de competitividad. Durante 2025, el 60% de los 3,6 millones de turistas que recibió Uruguay fueron argentinos y mientras que las llegadas desde ese país aumentaron 27,6%, las de brasileños disminuyeron 7,2%.

En relación al mercado laboral. Según la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE), Maldonado registró en junio una tasa de empleo de 65,8%, la más elevada de los 19 departamentos y superior al promedio nacional de 59,6%.

A su vez, alcanzó una tasa de actividad de 68,8%, la segunda más alta de Uruguay, mientras que el desempleo se situó en 4,3%, frente al promedio nacional de 7%.

De acuerdo con el informe, Maldonado alcanzó los 109.800 trabajadores ocupados en 2025, lo que representa un incremento de 18% respecto a 2019. No obstante, el 29% de los ocupados privados trabaja en condiciones de informalidad, por encima del promedio nacional de 26%.

Rambla de Piriápolis, Maldonado. Foto: Archivo El País.

El dinamismo también se refleja en su estructura empresarial. Actualmente cuenta con unas 17.000 empresas activas, 73% más que en 2011.

El documento señala que los servicios y el comercio reúnen el 85% de las empresas y generan el 90% del empleo departamental. Además, el 96,6% de las firmas son micro y pequeñas empresas, aunque las medianas y grandes concentran el 49% de los puestos de trabajo.