Uruguay destina US$ 2,5 millones a atraer vuelos: cuánto recibirán las aerolíneas por pasajeros y nuevas rutas

El Ministerio de Turismo (Mintur) y Aeropuertos Uruguay firmaron este jueves un acuerdo para poner en funcionamiento un fondo de incentivos a la conectividad aérea, que contará con hasta US$ 2,5 millones anuales para estimular la llegada de turistas extranjeros y la creación de nuevas rutas internacionales. El mecanismo, financiado conjuntamente por el Estado y el concesionario aeroportuario, otorgará beneficios económicos a las aerolíneas que aumenten su número de pasajeros hacia Uruguay o incorporen conexiones que no hayan operado regularmente durante los últimos 12 meses.

El régimen contempla un incentivo de US$ 30 por cada pasajero extranjero adicional que transporte una compañía aérea, de los cuales US$ 15 serán aportados por el Mintur y otros US$ 15 por Aeropuertos Uruguay. A su vez, las empresas que desarrollen nuevas rutas internacionales podrán recibir US$ 80.000, distribuidos en partes iguales entre ambas instituciones.

Los beneficios por incremento de pasajeros se calcularán semestralmente, en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que las nuevas conexiones deberán operar al menos seis meses consecutivos al año. El programa ya está operativo y los primeros pagos se realizarán a partir de enero de 2027.

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, defendió la rentabilidad de la iniciativa y sostuvo que los recursos comprometidos representan una inversión reducida frente al impacto económico y al retorno que puede generar cada visitante. “El incentivo por cada pasaje incremental le cuesta al Estado US$ 15, y cada uno de esos pasajeros deja en Uruguay US$ 900”, afirmó este jueves.

En el caso de las nuevas conexiones, el jerarca planteó una comparación similar: “El Estado pone US$ 40.000, y un avión de los chicos, que debe traer 180 pasajeros, debe estar dejando en el orden de US$ 150.000”. En ese sentido, desafió a identificar otras iniciativas capaces de generar retornos económicos de esa magnitud.

Menoni y Arrosa en la firma del fondo. Foto: Aeropuertos Uruguay.

Menoni recordó que la propuesta comenzó a gestarse en 2024, fue incorporada a la Ley de Presupuesto con respaldo parlamentario unánime y posteriormente reglamentada mediante el decreto 219/026, firmado por el presidente Yamandú Orsi. Aunque reconoció que el mecanismo podrá perfeccionarse con su implementación, destacó que permitirá fortalecer la conectividad en los próximos años.

El ministro también adelantó que la oferta de asientos aéreos en 2026 será aproximadamente un 8% superior a la registrada en 2025.

Por su parte, el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, señaló que el acuerdo trasciende la actividad turística y responde a una necesidad estructural de Uruguay, debido a su tamaño y distancia respecto de los principales centros económicos mundiales.

“Necesitamos más destinos directos, más frecuencias”, sostuvo, al tiempo que destacó que mejorar las conexiones internacionales también incide en las decisiones de inversión, los negocios, la atracción de talento y la inserción internacional del país.

Vallcorba explicó que el programa busca corregir situaciones en las que una ruta aérea puede generar beneficios para distintos sectores de la economía sin resultar inicialmente rentable para la compañía que la opera. En esos casos, consideró que la intervención pública puede contribuir a alcanzar la escala necesaria para sostener las conexiones.

“El Estado va a contribuir cuando la conectividad efectivamente mejore”, afirmó, en referencia a un diseño que condiciona los desembolsos a resultados concretos, tanto por el aumento de pasajeros como por la apertura de destinos.

Martín Vallcorba. Foto: Aeropuertos Uruguay.

El subsecretario destacó además la participación de Aeropuertos Uruguay en el financiamiento y sostuvo que la siguiente etapa deberá concentrarse en evaluar los resultados y ajustar el instrumento si fuera necesario. “La conectividad no es solamente una política turística, es infraestructura para la competitividad”, remarcó.

En tanto, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, valoró el acuerdo como un mecanismo para promover la actividad económica mediante la llegada de nuevos visitantes. Consideró que el fondo constituye un primer paso para mejorar las conexiones aéreas del país y que su continuidad dependerá de los resultados obtenidos.

“Estas medidas de estímulo suelen funcionar cuando están bien pensadas y cuando funcionan los gobiernos las mantienen e incluso las aumentan”, expresó.

Carolina Cosse en la firma del fondo. Foto: Aeropuertos Uruguay.

Cosse destacó especialmente el efecto que puede tener una mayor actividad turística sobre el empleo y otros sectores productivos. “El turismo es una cadena de valor importante, es el primer trabajo para mucha gente”, señaló, y calificó la iniciativa como una medida “acertada” para impulsar nuevas oportunidades económicas.

Finalmente, el CEO de Aeropuertos Uruguay, Diego Arrosa, destacó la articulación entre el sector público y el privado y sostuvo que el alcance del fondo no debe medirse únicamente por la cantidad de compañías aéreas que comiencen a operar en el país.

“Esto es una herramienta para generar más impacto en nuestro país. Que más aerolíneas vengan tiene un impacto directo en inversión, impacto directo en el empleo y en turismo”, afirmó.

Arrosa también repasó los recientes avances en conectividad, entre ellos el regreso de frecuencias con Porto Alegre, las nuevas operaciones hacia Punta Cana, los aumentos de vuelos a Bogotá, Santiago de Chile y Recife, y el retorno de American Airlines previsto para comienzos de diciembre para volar a Miami.

Arrosa firmando durante la presentación del fondo. Foto: Aeropuertos Uruguay.

Respecto de esta última compañía, manifestó su expectativa de que pueda mantener sus operaciones más allá del verano. “Ojalá que quede luego de la temporada, se está trabajando para eso”, indicó.

“Cuando se unen con un objetivo común el sector público con el sector privado, tiene un efecto multiplicador”, aseguró, antes de cerrar su intervención con una invitación a las compañías presentes: “Que vengan con nuevos anuncios”.