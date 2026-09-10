Guerra por el aeropuerto de Rocha, subsidio a pasajes e inversiones millonarias: la estrategia turística para 2027

El turismo como motor de crecimiento, la necesidad de mejorar la competitividad, la preparación de los principales destinos para la temporada 2027 y el desafío de reducir la estacionalidad marcaron las exposiciones del ministro de Turismo, Pablo Menoni, y de los intendentes de Maldonado, Miguel Abella; Canelones, Francisco Legnani; Colonia, Guillermo Rodríguez, y Rocha, Alejo Umpiérrez, durante un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) este miércoles.

En ese sentido, el ministro Menoni volvió a colocar al turismo en el centro de la estrategia de crecimiento del país y sostuvo que el sector tiene capacidad para aportar los puntos de expansión que Uruguay necesita y generar nuevas oportunidades laborales de cara al futuro.

En ese marco, Menoni destacó que durante tres años consecutivos el turismo representó más de US$ 2.000 millones en exportaciones y señaló que entre 2024 y 2025 aumentó en más de un punto porcentual su participación en las exportaciones totales, pasando de 9,5% en 2024 a 10,6% en 2025. A su juicio, esa evolución también explica parte del crecimiento general de la economía uruguaya.

Asimismo, el ministro hizo foco en el empleo. Indicó que los puestos de trabajo vinculados al turismo pasaron de unos 102.342 en 2024 a 134.088 en 2025 y remarcó que más de 80.000 trabajadores cotizaron de manera permanente durante todo el año. A su vez, señaló que el sector tiene una participación relevante de jóvenes menores de 29 años y funciona como una puerta de entrada al mercado laboral.

Menoni identificó dos espacios con margen para crecer. Uno es el centro y norte del país, donde, según dijo, el turismo representa alrededor del 3% de la fuerza laboral, frente a niveles cercanos al 8% en otras zonas. El otro es la estacionalidad, por la diferencia entre los trabajadores permanentes y quienes se incorporan durante los períodos de mayor actividad durante la temporada, por ejemplo.

El objetivo, explicó, es reducir la distancia entre los picos de temporada alta y los de la baja. En ese marco, ubicó el Sistema Nacional de Turismo Social, con el que el gobierno procura estimular la demanda durante distintas épocas del año.

De cara a la próxima temporada, Menoni anunció que el gobierno resolvió extender durante todo el período la exoneración total del IVA para turistas no residentes en gastronomía, alquiler de autos sin chofer y servicios vinculados a fiestas. La medida estará acompañada por un grupo de trabajo con participación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para analizar los distintos componentes de la competitividad turística.

Pablo Menoni. Foto: Leonardo Mainé.

A su vez, Menoni resaltó que el Ministerio de Turismo (Mintur) y Aeropuertos Uruguay anunciaron un incentivo económico a las aerolíneas por cada pasajero extranjero incremental que llegue a Uruguay, con el fin de impulsar la conectividad aérea. Esto parte de la reglamentación del artículo 308 de la Ley de Presupuesto que habilitó a instrumentar una herramienta que facilite la llegada de turistas a Uruguay.

En un comunicado de la concesionaria de los aeropuertos del país, se indicó la creación de "un fondo conjunto que acompaña la implementación del nuevo Régimen de Incentivo a la Conectividad Aérea Internacional, una herramienta impulsada por el Poder Ejecutivo para fortalecer nuevas rutas aéreas y reforzar al país como destino turístico competitivo en la región y el mundo".

Según el comunicado, el fondo funcionará "bajo un esquema de cofinanciamiento entre el Mintur y Aeropuertos Uruguay, con una erogación anual total que puede llegar hasta US$ 2,5 millones a favor de las compañías aéreas nacionales o extranjeras que operen servicios internacionales regulares hacia Uruguay, habilitadas por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) y que contribuyan al incremento del turismo receptivo".

Explicó que "las compañías aéreas que incrementen la cantidad de turistas extranjeros transportados hacia Uruguay podrán acceder a un incentivo económico por cada pasajero adicional. El cálculo se realizará semestralmente, tomando como referencia la variación en la cantidad de visitantes trasladados por cada aerolínea respecto al mismo período del año anterior".

Menoni agregó que "por cada pasaje incremental se hace una devolución en efectivo del entorno de US$ 20 en partes iguales, nosotros y el concesionario" de los aeropuertos.

El comunicado indicó que "para acceder al beneficio, las compañías deberán presentar información detallada sobre pasajeros transportados, rutas y países de origen, mediante declaración jurada ante el Ministerio de Turismo".

Ministerio de Turismo. Foto: Presidencia.

"El régimen también establece incentivos específicos para las aerolíneas que desarrollen nuevas rutas aéreas internacionales hacia Uruguay, considerando aquellas que no hayan operado regularmente durante los 12 meses previos y que cuenten con una frecuencia establecida y publicada, operando al menos seis meses consecutivos al año", añadió el comunicado.

Maldonado

Abella pidió cautela respecto a las expectativas para el próximo verano. “Hay que evitar expectativas muy altas que luego la realidad no acompañe”, afirmó. Recordó que antes de la temporada anterior varios indicadores anticipaban uno de los mejores veranos de los últimos años y que esas previsiones no terminaron cumpliéndose plenamente. A eso sumó como factores de incertidumbre las elecciones en Brasil y el comienzo del ciclo electoral en Argentina.

El intendente señaló además que Maldonado enfrenta exigencias de un departamento en rápido crecimiento. Indicó que la población aumentó casi 25% en la última década y estimó que en los próximos años llegará a 300.000 habitantes. Durante la temporada, agregó, se suma un flujo de entre 450.000 y 500.000 personas, lo que eleva la presión sobre los servicios.

En ese marco, la movilidad aparece entre las prioridades inmediatas. Abella mencionó obras de ensanche en Gorlero, la recuperación de espacio público, la renovación de la zona de la feria de artesanos de Punta del Este y cambios en la calle 24 para aliviar el tránsito de la calle 20, por donde, dijo, circularon más de medio millón de vehículos durante enero pasado.

Abella vinculó también el turismo con el fuerte flujo de inversiones que recibe el departamento. Mencionó el proyecto Cipriani, cuya apertura, según dijo, se concretará en 2027 y que actualmente genera más de 700 puestos de trabajo en la construcción. Una vez operativo, estimó que creará unos 800 empleos permanentes, con incrementos durante la temporada. Señaló que el emprendimiento lleva invertidos US$ 248 millones sobre una inversión total prevista de US$ 500 millones.

A eso sumó una inversión de US$ 400 millones del grupo Fasano en el ex hotel Enjoy, de los cuales US$ 100 millones se ejecutarían para este verano, el desarrollo vinculado al Golf por parte del hermano de Mauricio Macri (inversión cercana a los US$ 900.000) y una piscina de olas impulsada por una empresa vasca con una inversión cercana a US$ 40 millones.

Miguel Abella. Foto: Leonardo Mainé.

Canelones

En relación a Canelones, Legnani presentó una estrategia apoyada principalmente en el turismo interno, los eventos, la costa y el enoturismo. Según explicó, el 86% de los visitantes que recibe el departamento son uruguayos y durante el último año Canelones recibió alrededor de un millón de turistas nacionales. Entre los extranjeros, indicó que el 75% proviene de Argentina, aunque destacó una presencia creciente de brasileños.

El intendente remarcó que Canelones produce dos terceras partes del vino de Uruguay, cuenta con 110 bodegas y concentra el 60% de las que trabajan con enoturismo. A su juicio, allí existe todavía un fuerte potencial de desarrollo, particularmente mediante propuestas que incorporen gastronomía y alojamiento.

También repasó la preparación para el verano. El departamento tiene actualmente 102 bajadas a la playa distribuidas en 65 kilómetros de costa y 40 balnearios. Legnani anunció que todas estarán videovigiladas mediante un acuerdo con los ministerios del Interior y de Defensa y que el objetivo es llegar a 150 bajadas al final del período de gobierno.

Francisco Legnani. Foto: Leonardo Mainé.

Durante el almuerzo de ADM desarrollado en el hotel Radisson, Legnani dedicó buena parte de su exposición a Atlántida. Mencionó un proyecto de saneamiento con una inversión prevista de US$ 50 millones, además de otras obras de infraestructura y movilidad sobre la costa, y convocó directamente a desarrolladores e inversores a mirar el balneario.

“Les pedimos, les rogamos y les imploramos que le pongan un ojo a Atlántida. Nosotros estamos haciendo una apuesta fuertísima”, expresó. Recordó que la agencia departamental de promoción de inversiones generó US$ 6.408 millones de inversión privada desde su creación hace 10 años y actualmente tiene 260 proyectos en estudio por US$ 943 millones.

“No tenemos la menor duda de que el esfuerzo entre el sector público y el sector privado va a permitir que Canelones se siga posicionando como uno de los principales destinos turísticos del país”, sostuvo.

Colonia

Rodríguez, por su parte, planteó que Colonia busca profundizar una estrategia de turismo durante todo el año, con énfasis en la descentralización territorial y en aumentar la permanencia y el gasto de los visitantes. Según datos que citó del Mintur, en el primer trimestre de 2026 Colonia se mantuvo como el tercer destino del país por cantidad de visitantes, detrás de Punta del Este y Montevideo, mientras la estadía promedio pasó de 3,7 días a 4,6 días frente al mismo período de 2025 y el gasto promedio por visitante creció más de 30%.

El intendente destacó productos como la ruta del vino, la ruta del queso, el turismo rural, los eventos deportivos y el segmento de reuniones y congresos. También señaló que la cercanía con Buenos Aires representa una oportunidad para captar visitantes de mercados más lejanos y puso como ejemplo a China. A su juicio, una mayor facilitación de los procedimientos migratorios podría transformar visitas cortas en estadías de mayor duración.

Guillermo Rodríguez. Foto: Leonardo Mainé.

“No se trata solamente de recibir más visitantes, se trata de lograr que quienes llegan permanezcan más tiempo, recorran más territorio, consuman más experiencias y generen más oportunidades para nuestra gente”, resumió Rodríguez.

Rocha

Umpiérrez centró su intervención en la inversión y la transformación del perfil turístico de Rocha. Señaló que el departamento pasó de manejar unos US$ 23 millones a US$ 62 millones en inversión y que ahora inicia un plan de obras que alcanzará los US$ 100 millones. Afirmó además que los permisos de construcción aumentaron y que existen cinco proyectos de barrios privados en curso.

Alejo Umpiérrez. Foto: Leonardo Mainé.

Uno de los principales objetivos, aseguró, es combatir la estacionalidad. Para ello mencionó la futura construcción de un centro de convenciones para 500 personas en La Paloma, campañas de promoción en Porto Alegre, Buenos Aires y distintas zonas del país, además de propuestas específicas para otoño y primavera.

Según los datos que presentó, Rocha pasó de recibir unos 500.000 turistas internos en 2019 a alrededor de 600.000 en el último año, a los que se sumaron unos 150.000 extranjeros. También sostuvo que el gasto por turista pasó de unos US$ 400 a más de US$ 600 en cinco años y que la estadía promedio aumentó de cinco a casi siete días. “Rocha es el presente, ya no es solo futuro”, sostuvo.

Umpierrez también se refirió a la polémica por el aeropuerto que se busca construir en Rocha, ya que el lugar proyectado para su ubicación es un “área sensible desde el punto de vista ambiental”, según declaró en agosto el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño.

En ese marco, dijo que el aeropuerto “está actualizado fuera de áreas protegidas” y que si ellos pudieran “conseguir una relocalización” no lo harían “por las razones ambientales que se esgrimen” y que no creen en ellas.

“Hablo con autoridad ambiental porque creamos el departamento de ambiente y cambio climático cuando en Rocha no existía nada. Creamos reservas ambientales y tenemos un trabajo muy fuerte en materia ecológica en el departamento”, aseguró.

De cambiar la ubicación, dijo que lo harían si la mejora va relacionada a “términos logísticos”, pero no por un “tema ambiental”.