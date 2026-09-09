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El País Ovación Fútbol

Dura sanción a Peñarol por los incidentes del clásico: quita de punto, cierre de cancha y sanción económica

No podrá jugar en el Campeón del Siglo los próximos cuatro partidos como local, además de que no podrán asistir sus hinchas. También fue multado con 150 UR.

09/09/2026, 18:15
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La Guardia Republicana en el Estadio Campeón del Siglo al término del clásico entre Peñarol y Nacional.
La Guardia Republicana en el Estadio Campeón del Siglo al término del clásico entre Peñarol y Nacional.
Foto: Ignacio Sánchez.

Tal cual estaba estipulado, en la tarde de este miércoles se dio a conocer el fallo de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en relación a los incidentes del clásico entre un grupo de hinchas de Peñarol y la Policía, apenas finalizado el encuentro. La sanción fue dura: la quita de un punto (que se aplicará a la tabla del Clausura y a la tabla Anual), cuatro partidos sin poder jugar en el estadio Campeón del Siglo y sin público, y 150 UR de multa económica, lo que equivale a unos 7.000 dólares.

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