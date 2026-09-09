Dura sanción a Peñarol por los incidentes del clásico: quita de punto, cierre de cancha y sanción económica

Tal cual estaba estipulado, en la tarde de este miércoles se dio a conocer el fallo de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en relación a los incidentes del clásico entre un grupo de hinchas de Peñarol y la Policía, apenas finalizado el encuentro. La sanción fue dura: la quita de un punto (que se aplicará a la tabla del Clausura y a la tabla Anual), cuatro partidos sin poder jugar en el estadio Campeón del Siglo y sin público, y 150 UR de multa económica, lo que equivale a unos 7.000 dólares.

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