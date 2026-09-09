Tensión en Ambev: el sindicato rechazó recortes de personal en Paysandú y elevó una contrapropuesta al gobierno

La empresa Ambev concurrió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con motivo de la reestructura planteada para la cervecería y maltería de Paysandú (Cympay, la explanta de Norteña). El Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña (SOEN) sostuvo que la empresa aún no ha presentado con suficiente claridad el escenario completo de las desvinculaciones ni los nombres de los eventuales trabajadores despedidos.

"La empresa volvió a presentar esencialmente el mismo planteo que había comunicado en instancias anteriores respecto a la reestructura de la planta", señalaron los trabajadores en un comunicado.

Ambev había planteado una reestructura de trabajo para la planta de Paysandú, cuya reapertura estaba prevista para enero del próximo año. Una de las condiciones del planteo empresarial era la desvinculación de un tercio de la plantilla de trabajadores, medida que el sindicato rechazó y las partes continúan en negociaciones mediadas por el MTSS.

El próximo 18 de setiembre se realizará una nueva reunión tripartita en la que se espera que la empresa brinde respuesta a una propuesta realizada por los trabajadores.

Propuesta

El SOEN planteó una propuesta al gobierno basada en cinco puntos con el objetivo de preservar las fuentes de trabajo. El sector trabajador solicitó evitar la pérdida de puestos y reducir al máximo cualquier eventual desvinculación.

Debido a que uno de los planteos de la reestructura dispuesta por la empresa había sido la tercerización de algunas tareas, el sindicato rechazó que aquellas desarrolladas por trabajadores propios de la empresa pasen a manos de empresas tercerizadas.

Botellas de cerveza vacía. Foto: Pixabay

"Se planteó hacer cumplir el convenio alcanzado el año anterior respecto a la implementación del régimen de trabajo seis por dos (seis días de trabajo continuo seguidos de dos de descanso), entendiendo que este sistema puede contribuir a generar una mayor cantidad de puestos efectivos dentro de la estructura de trabajo", sostuvo el gremio.

Los trabajadores también propusieron una indemnización equivalente a la del despido, más 12 mensualidades adicionales, para aquellos que decidan retirarse de forma voluntaria. En ese sentido, para los trabajadores próximos a alcanzar la jubilación se propuso complementar sus ingresos hasta alcanzar el 80% de su remuneración durante el período que reste hasta configurar la causal jubilatoria, medida que alcanzaría a unos seis trabajadores de unos 100 afectados.

"En caso de que finalmente existan trabajadores que deban quedar fuera de la nueva estructura, se planteó que las desvinculaciones se hagan efectivas en el mes de diciembre, permitiendo de esta manera aprovechar hasta el final las extensiones del seguro de paro actualmente vigentes", concluyó el sindicato entre los puntos principales de su propuesta.