Accionistas de Montecon presentan al gobierno un proyecto para hacer una terminal en el puerto por US$ 900 millones

Mientras se busca llegar a un acuerdo en el conflicto del puerto, que tiene enfrentados a la Terminal Cuenca del Plata (CP) y el sindicato del sector, Neltume Ports, uno de los accionistas de Montecon, anunció que presentaron al gobierno una propuesta millonaria para construir una terminal especializada de contenedores, tal como ya tiene TCP —cuyos socio mayoritario es Katoen Natie.

"La iniciativa privada para desarrollar la Montevideo Container Terminal (MCT) contempla infraestructura de última generación, capacidad para más de un millón de TEUs al año y una apuesta de largo plazo por la competitividad, el empleo y el crecimiento de Uruguay", señala un reciente comunicado, que también incluye declaraciones de Fernando Reveco, gerente de Desarrollo de Negocios de Neltume Ports.

"La propuesta busca contribuir a mejorar la competitividad del puerto de Montevideo, ampliar su capacidad para atender el crecimiento del comercio exterior y acompañar la estrategia de apertura comercial que impulsa el país. Con esta infraestructura, Montevideo se convertirá en un hub clave para Argentina, Brasil y Paraguay, y estar en el centro del comercio internacional de la región", dijo el ejecutivo. También se prevé generar 1800 puestos de trabajo.

El proyecto fue formalmente presentado ante Presidencia de la República bajo el nombre consignado, MCT, y lo que se inició de esta forma es el "proceso de evaluación por parte de las autoridades uruguayas".

La iniciativa prevé la construcción de una terminal especializada de contenedores, como la que ya gestiona TCP a partir del acuerdo al que, por su parte, se arribó durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, "diseñada para responder a las necesidades futuras del comercio marítimo regional y de las principales líneas navieras que operan en la costa este de Sudamérica", se afirma.

También se proyecta una estructura de 940 metros de línea de atraque "para 2 buques post panamax de última generación" e incluye un "muelle especializado para cargas de trasbordo en barcazas, 38 hectáreas de superficie operativa, accesos independientes, tecnología y sistemas avanzados de seguridad, con capacidad para movilizar hasta 1.150.000 TEU al año".

Este anuncio tiene lugar días después de que el gobierno anunciara que con Neltume se llegagó a un acuerdo por el que la firma desistió de sus intenciones de iniciar un arbitraje contra el Estado por considerar vulnerados sus derechos comerciales a partir del trato al que, en el período pasado, el gobierno alcanzó con Katoen Natie.

"Es un desistimiento mucho más amplio; la situación es mejor de que si hubiéramos obtenido un laudo arbitral favorable al final del arbitraje", dijo el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

El acuerdo, había dicho el jerarca, no implica ninguna condición para el Estado uruguayo. "Uruguay no asume ninguna responsabilidad de ningún tipo, ni compensa ni compensará de ninguna forma a Montecon y a Neltume", valoró el prosecretario.