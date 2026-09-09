El incentivo por pasaje vendido que anunció el gobierno y Aeropuertos Uruguay para atraer turistas extranjeros al país

El Ministerio de Turismo y Aeropuertos Uruguay anunciaron un incentivo económico a las aerolíneas por cada pasajero extranjero incremental que transporten al país para impulsar la conectividad aérea. Esto es la reglamentación del artículo 308 de la ley de Presupuesto que habilitó a instrumentar una herramienta que facilite la llegada de turistas a Uruguay, anunció el ministro de Turismo, Pablo Menoni este mediodía en el Almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

En un comunicado de la concesionaria de los aeropuertos del país, se indicó la creación de "un fondo conjunto que acompaña la implementación del nuevo Régimen de Incentivo a la Conectividad Aérea Internacional, una herramienta impulsada por el Poder Ejecutivo para fortalecer nuevas rutas aéreas y reforzar al país como destino turístico competitivo en la región y el mundo".

Según el comunicado, el fondo funcionará "bajo un esquema de cofinanciamiento entre el Ministerio de Turismo y Aeropuertos Uruguay, con una erogación anual total que puede llegar hasta US$ 2,5 millones a favor de las compañías aéreas nacionales o extranjeras que operen servicios internacionales regulares hacia Uruguay, habilitadas por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) y que contribuyan al incremento del turismo receptivo".

Explicó que "las compañías aéreas que incrementen la cantidad de turistas extranjeros transportados hacia Uruguay podrán acceder a un incentivo económico por cada pasajero adicional. El cálculo se realizará semestralmente, tomando como referencia la variación en la cantidad de visitantes trasladados por cada aerolínea respecto al mismo período del año anterior".

Aeropuerto Internacional de Carrasco Foto: Archivo.

Menoni dijo que se va a "evaluar la herramienta. Esto es planificar en base a la evidencia, medir y corregir si hay que corregir. Vamos a ver cómo evoluciona esta herramienta".

Agregó que "por cada pasaje incremental se hace una devolución en efectivo del entorno de US$ 20 en partes iguales nosotros y el concesionario" de los aeropuertos.

El comunicado indicó que "para acceder al beneficio, las compañías deberán presentar información detallada sobre pasajeros transportados, rutas y países de origen, mediante declaración jurada ante el Ministerio de Turismo".

"El régimen también establece incentivos específicos para las aerolíneas que desarrollen nuevas rutas aéreas internacionales hacia Uruguay, considerando aquellas que no hayan operado regularmente durante los 12 meses previos y que cuenten con una frecuencia establecida y publicada, operando al menos seis meses consecutivos al año", añadió.

“Estamos convencidos de que este mecanismo va a mejorar la conectividad aérea y generar un incentivo concreto para que las aerolíneas incrementen la venta de pasajes a extranjeros con destino a Uruguay. Es una herramienta que premia el crecimiento. De esta manera, buscamos aumentar la llegada de turistas, fortalecer la conectividad y hacer más competitivo a Uruguay como destino turístico”, señaló Menoni.

Avión aterrizando. Foto: Canva.

El ministro agregó que “lo importante es que se trata de un esfuerzo compartido entre el Estado y el operador aeroportuario. No queremos un incentivo que funcione independientemente de los resultados, sino una herramienta que acompañe y premie el crecimiento efectivo de la cantidad de turistas que llegan al país. Si las aerolíneas venden más, Uruguay recibe más turistas y todos contribuimos a generar condiciones para que ese crecimiento sea posible”.

Como parte del acuerdo, Aeropuertos Uruguay realizará un aporte económico equivalente al monto abonado por el Ministerio de Turismo a cada aerolínea beneficiaria del régimen. Ambas instituciones intercambiarán información estadística y operativa necesaria para el cálculo, seguimiento y verificación de los incentivos, pudiendo conformar un Comité Técnico de Seguimiento.

El nuevo régimen tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable automáticamente hasta un máximo de cuatro.

Diego Arrosa, CEO de Aeropuertos Uruguay, señaló que "la creación de este fondo conjunto marca un hito, tanto por su carácter innovador como por el trabajo con el Estado para promover el turismo. Representa un paso más en nuestra visión de seguir fortaleciendo la conectividad aérea y seguir consolidando el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales (SINAI) a partir de inversiones en infraestructura, procesos de modernización y la atracción de nuevas oportunidades que contribuyan al desarrollo del Uruguay”.

Exoneración de IVA para turistas

Por otro lado,el ministro de Turismo también adelantó que seguirá vigente la exoneración total de IVA para turistas no residentes hasta el final de la temporada turística. Para ello, el pago debe ser realizado con tarjetas (de crédito, débito, electrónicas) emitidas en el exterior.

La exoneración de IVA comprende a servicios hoteleros, gastronómicos, alquiler de autos, entre otros.

Menoni dijo que la renuncia fiscal por esta medida asciende a unos US$ 14 millones por año.

