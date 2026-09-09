INDA prorrogó hasta el viernes recepción de ofertas para compras directas de comida; había dado 24 horas

El Instituto Nacional de Alimentación (INDA) resolvió este miércoles prorrogar el plazo para la recepción de ofertas correspondiente a la compra directa por excepción de 200.000 comidas refrigeradas. La cotización había sido solicitada el martes a las empresas proveedoras que, como informó El País, tenían menos de 24 horas para responder.

Luego de que desde Presidencia no se convalidara el resultado de una licitación llevada a cabo por el organismo —por US$ 24 millones para el suministro de 3.600.000 de viandas— , el INDA gestionó, mediante el mecanismo de compra directa por excepción, la adquisición de miles de comidas.

Esta decisión fue recurrida por Fedir S.A., empresa que tras terminar en el último lugar en el orden de prelación entre seis proveedores había cuestionado el resultado de la licitación y denunciado irregularidades tanto en Presidencia de la República como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Como informó El País en la jornada de hoy, ahora Fedir acusó de “ilegítima” la cotización solicitada por el INDA el pasado viernes por 59.206 platos de comida destinados a refugios y comedores.

Según la empresa, parte de esa cantidad corresponde a lo ya suministrado por las distintas empresas durante agosto y se acusó que en esos pedidos que hizo el organismo vía mail no había un acto administrativo que los sustentara. Además, se marcó que mediante la compra directa el gasto fue “fraccionado” y direccionado “artificialmente” de acuerdo l orden de prelación de la licitación que no ha sido aprobada.

No obstante, este martes el INDA envió un nuevo llamado a cotización, con plazo límite para la presentación de presupuestos hasta este miércoles a las 11 horas. Sin embargo, el organismo resolvió posteriormente prorrogar el plazo hasta el viernes 11, según supo El País.