Ambev confirmó la reapertura de Cympay en Paysandú desde enero, pero con el despido de casi un tercio de la plantilla

Ambev confirmó este miércoles que avanzará con la reapertura de la maltería Cympay (la explanta de Norteña, ubicada en Paysandú, y prevé retomar las operaciones de la misma a partir del 1° de enero de 2027. El reinicio de la actividad estará sujeto a una reestructuración organizacional que impactará en el despido de cerca de un tercio de la plantilla de unos 100 trabajadores.

La compañía comunicó la decisión al sindicato luego de un proceso de varios meses en el que analizó diferentes alternativas para mantener la viabilidad de la operación de la planta sanducera.

Según informó Ambev, la resolución se adoptó después de evaluar las condiciones actuales del mercado y la competitividad del negocio maltero en la región, en un escenario que la empresa calificó como “especialmente desafiante” para la industria.

Entre los factores que condicionan al negocio, la compañía señaló los altos costos de producción a nivel local, a los que se suma un exceso de oferta de malta en la región y una menor demanda regional del producto. De acuerdo con Ambev, esta combinación repercute directamente sobre las exportaciones de malta.

En ese contexto, la empresa resolvió avanzar con la reapertura de Cympay, aunque con una estructura diferente a la que mantenía antes de la interrupción de las actividades.

La maltería operará con volúmenes de producción inferiores a los registrados en períodos anteriores y atravesará una reestructura organizacional que definieron como “difícil, pero necesaria” para poder restablecer la producción en Paysandú y adecuar el funcionamiento de la planta a las nuevas condiciones del mercado. Eso implica una "reestructuración organizacional que impactará en aproximadamente 30 personas", indicó la empresa en el comunicado.

Planta de AmBev en Paysandú. Foto: Pedro Dutour

El objetivo, indicó Ambev, es preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo al mismo tiempo que se procura asegurar la viabilidad de la operación.

La planta estaba inactiva desde marzo

La decisión de reabrir Cympay se conoce luego de varios meses de inactividad de la planta.

La maltería había dejado de operar en marzo de este año en medio de un escenario que, según la empresa, estaba marcado por dificultades estructurales para el sector maltero, y que había derivado en el envío de más del 50% del personal al seguro de desempleo.

Desde entonces, Ambev inició un proceso de análisis sobre el futuro de la operación y las posibilidades de retomar la producción.

La compañía sostuvo que durante estos meses trabajó sobre distintas alternativas y evaluó las condiciones necesarias para mantener la actividad en Paysandú.

Trabajadores de Ambev. Foto: SOEN

Finalmente, resolvió fijar como objetivo el 1° de enero de 2027 para el reinicio de las operaciones, aunque bajo un esquema de producción más reducida y con una nueva estructura de personal.

Ambev señaló que el escenario regional continúa condicionado por los elevados costos de producción en Uruguay y por una demanda de malta menor a la existente en otros períodos, a la vez que existe una elevada oferta del producto en la región.