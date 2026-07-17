Se agrava la situación en la industria cervecera: Maltería Oriental con envíos a seguro de paro y Ambev extiende su cierre

La industria cervecera atraviesa momentos de tensión con la reevaluación del negocio de Fábricas Nacionales de Cervezas (FNC). Ahora Maltería Oriental anunció el cierre temporal del proceso industrial productivo durante un mes en su planta de Montevideo con el objetivo de “ajustar el stock de malta”; por lo que enviará a unas 50 personas (de un total de 80) a seguro de paro, según indicaron fuentes de la empresa a El País. Por su parte, la cervecería Ambev comunicó a sus trabajadores que la parada de la planta Ambev-Cympay (ex Norteña) en Paysandú se extiende hasta el 31 de diciembre debido a negociaciones con el gobierno, de acuerdo con lo que comunicaron fuentes del Sindicato de Norteña —una de las que conforma el Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB)—.

“La logística de materias primas y todos los otros procesos siguen de forma normal”, indicaron fuentes de la empresa y aseguraron que el seguro de desempleo se comenzó a aplicar el 14 de julio y se extenderá hasta el 15 de agosto de este año.

Maltería Oriental es la mayor maltería del país con una capacidad de producción anual de alrededor de 220.000 toneladas. Fue fundada en 1934 y cuenta con tres plantas de malteo en el mismo predio que se encuentra a pocos metros del Puerto de Montevideo.

Maltería Oriental Maltería Oriental

La empresa se encarga de producir y comercializar malta tipo Pilsen, cebada cervecera, cebada forrajera y subproductos de malta y de cebada para la alimentación de animales.

La actual cartera de clientes de malta de Maltería Oriental incluye a cervecerías de Brasil, además en Uruguay abastecen a la totalidad de los cerveceros artesanales, según indica la empresa en su página web.